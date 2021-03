Nem adják ki A Grincs szerzőjének 6 könyvét többet, mert rasszista sztereotípiákat tartalmaznak

A kiadó a szerző születésnapján jelentette be a döntést.

Dr. Seuss itthon leginkább A Grincs megalkotójaként ismert, de az Egyesült Államokban halála után is ő az egyik legnépszerűbb gyerekkönyvszerző. A szerző születésnapján, március 2-a, Dr. Seuss-nap, ami egyben az olvasás hivatalos ünnepe is Amerikában.

Idén nem csak Joe Biden tartott beszédet a jeles nap alkalmából, hanem a szerző műveinek kiadója is bejelentette, hogy több könyvét nem adják ki újra azok rasszista ábrázolásmódja miatt – írja a TMZ. Egy kutatásra is hivatkoznak, ami szerint a Dr. Seuss könyveiben szereplő fekete karakterek nagyrésze – egészen pontosan 43 a 45 karakterből – sztereotípiák mentén mutatja be a fekete kisebbség tagjait.

Dr. Seuss következő könyvei nem jelennek meg többet az Egyesült Államokban: And to Think That I Saw It on Mulberry Street (És azt gondolni, hogy láttam a Mulberry Streeten), Scrambled Eggs Super! (Tojásrántotta, szuper!), If I Ran the Zoo (Ha lenne egy állatkertem), McElligot’s Pool (McElligot medencéje), On Beyond Zebra! (A zebrán túl), The Cat’s Quizzer (A macska kvíze).

Egyik könyv sem jelent meg eddig magyarul, feltételezhetően ezután sem fog.