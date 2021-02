Rékasi Károly: Én vagyok az alap, amivel egy ilyen eladható, jó nézőszámot hozó produktum készíthető

Február 24-én, kedd délelőtt számoltunk be arról, hogy a Comedy Central csapata – Lengyel Tamással az élen – paródiát készített Rékasi Károly korábbi Reggeliben mutatott vendégszereplése miatt. Mint ismeretes, akkor a színész Papp Gergő műsorvezetőt is csendre intette, hogy befejezze saját mondandóját, illetőleg megszólta a műsor stábját, hogy nem öntözték megfelelően a háttérben lévő növényeket, így „növénygyilkossá” válva.

A Blikk megkereste Rékasit, hogy mit szól a paródiához:

Nem láttam még, és egészen biztos, hogy nem is fogom. Ez egy feltételezhetően nem velem szimpatizáló videó, ami nem is nekem készült, nem én vagyok a célközönség, hanem azok, akik rajtam akarnak röhögni. Mindössze annyit jegyeznék még, hogy ez is azt mutatja, hogy még mindig én vagyok az, még mindig hozzám nyúlnak, én vagyok az alap, amivel egy ilyen eladható, jó nézőszámot hozó produktum készíthető.

Mint azt meséli, a reggelis szereplését ő viccként fogta fel:

Most az, hogy két hónappal később készül egy ilyen videó… Nem is érdekel igazán, ahogyan az sem, hogy ez egy jó ízlésű dolog-e vagy sem, de vélem, hogy nem az. Az RTL-es műsorra kitérve pedig, az egy furcsa helyzet volt. Bennem nincs rossz érzés, nem akartam senkit bántani, ami ott történt, azt viccnek szántam. Mellesleg örültem annak, hogy sokan visszanézték az adást, és vállalom, ami ott történt, mert én csak olyan dolgot csinálok, amit később is felvállalok. Az pedig már más kérdés, hogy az én életemben turkálnak, de Lengyel Tamásék is csak a munkájukat végezték ennél a videónál, gondolom én.