A rapper Tekashi 6ix9ine is dokusorozatot kap

Akit a sorozat rendezője annyira szörnyű embernek tart, hogy először el sem akarta vállalni a feladatot.

Szupergonosz: Így készült Tekashi 6ix9ine (Supervillain: The Making of Tekashi 6ix9ine) címmel dokumentumfilm-sorozat készül a New York-i rapperről, Tekashi 6ix9ine-ról – írja a Ladbible.

A Page Six-nek a sorozat rendezőjét, Karam Gillt is sikerült megszólaltatnia, aki szerint a jövőbeli nézők nagyon elcsodálkoznak majd azon, hogy a sokak szemében bohócnak tűnő rapper minden nyilvános lépését – beleértve a legkisebb online aktivitását is – nagyon pontosan megtervezi előre.

Állítása szerint a Daniel Hernandez néven anyakönyvezett rapper szörnyű ember, szóval először nem is akarta elvállalni a sorozat rendezését. Emiatt nem is találkoztak személyesen eddig.

És bár a rendező többször is majdnem abbahagyta a munkát, például akkor, amikor a rapper a hosszú börtönbüntetéstől félve informátornak állt, úgy érzi a futószalagon gyártott hírességek bemutatásához kevés jobb alanyt találhatott volna.

Az alábbi videó megtekintése után ez teljesen érthető.