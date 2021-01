Péter Szabó Szilvia frissen festett haja miatt a követői azt hitték, feltörték a Facebook-oldalát

Egyáltalán nem ismerték meg.

Péter Szabó Szilvia 15 évvel ezelőtti fotója akár most is készülhetett volna

A Blikk észrevette, hogy Péter Szabó Szilvia legfrissebb Facebookra feltöltött fotója alá aggódó kommentek érkeztek, merthogy a követői nem ismerték fel a képen. Ezért azt hitték, feltörték a fiókját. Péter Szabó a Galyatetőn kirándult, az időjárás miatt pedig rendesen be volt öltözve, de ami ennél is jobban megtéveszthette az embereket szerinte, az a haja. Nemrég festette be világosabb árnyalatra, szőkésre.

Az egyik kommentelő odáig ment, hogy egymás mellé szerkesztette Péter szabó egy régi, és ezt a fotóját, majd annyit írt a hozzászólásban, hogy döntse el mindenki maga, hogy ugyanaz a személy látható-e a képen. Mutatjuk, melyik bejegyzésről van szó: