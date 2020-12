Peppa malac magára haragította Cardi B-t

Iggy Azalea után Cardi B-nek is elege lett a rajzfilmfigurából, Peppa malacból. Előbbinek az volt a baja, hogy ugyanazon a napon jöttek ki a dalai, mint Peppának, emiatt sosem tudta megelőzni a slágerlistákon. Ezzel szemben Cardi B-t inkább az zavarja, hogy mire tanítja a mese a kétéves lányát. A rapper Twitter-oldalán borult ki, amiért Kulture sportot űz abból, hogy pocsolyába és minél sárosabb tócsákba ugrál és tapicskol, amivel tönkreteszi a cipőit. Cardi B szerint ezt a meséből tanulta, és megfenyegette a főszereplőjét, hogy számolhatja a hátralévő napjait. A twiterezők közül többen is egyetértettek vele.

My baby been watching peppa pig 🐷 and now Everytime she sees a wetpuddle she wants to stomp on top of it 😒😒That shit gets me so tight ! FuCkin up her uggs……Deum you peppa pig …COUNT YOUR FUCKIN DAYS!🤬

— iamcardib (@iamcardib) December 28, 2020