Joe Exotic ősellensége beleszállt Cardi B új klipjébe

A nagymacskák önjelölt védőszentjének gondja van Cardi B-ék videójával.

Hetek óta nem hallani semmi agyzsibbasztót a karantén kedvenc Netflix-dokujáról, a Tiger Kingről, ám nem kell aggódni, a sivatagi időszak most véget ért, ugyanis a doku egyik kulcsszereplője, a főhős Joe Exotic ősellensége, a nagymacska-védőszent, párducmintás hippi és állítólagos férjgyilkos Carole Baskin újra hallatott magáról, nem is akárhogyan: Baskin Cardi B-be szállt bele.

Cardi B és Megan Thee Stallion WAP című videoklipje okozta a csörtét, éspedig azért, mert nagymacskák láthatók benne. Baskin elmondása szerint ugyan biztos benne, hogy a cicák – akiket a videó szexuális túlfűtöttsége miatt úgyis kevesen vesznek észre – Photoshoppal, utómunkában kerültek bele a klipbe, ám az eredeti képsorokhoz mégis csak pózolniuk kellett. Nyilván nem lehetett Tiger King-utalás nélkül megúszni a dolgot, így Baskin hozzátette azt is, hogy feltételezése szerint a klipben látható képsorokat alighanem ahhoz hasonló helyeken vették fel, amelyek a dokuban is láthatók, ha nem épp konkrétan az egyik felvonultatott helyszínen. Ám nem ez az egyetlen gond a dologgal: akárhogy is vették fel a nagymacskákat, eleve a szerepeltetésükkel van gond, az ugyanis idealizálja a gazdagok azon szokását, hogy tigriseket tartanak háziállatként. Tegyük hozzá: Baskin ellenszenvét Cardi B-vel szemben alighanem fokozta az is, hogy a rapper pár hónapja arról tweetelt, hogy ő márpedig kampányt fog indítani Joe Exotic szabadon bocsátásáért.

Megöltem a férjem, és megetettem a tigrisekkel? Ugyan már, micsoda képtelenség Ugyan a Trumpra zavarba ejtően emlékeztető Joe Exotic tűnik a főszereplőnek, de a Netflix dokusorozatának minden szereplője percről percre bizarrabb történetet tár elénk, és a legdöbbenetesebb az, hogy mindez valóban megtörtént.

Cardi B-ék kérdéses videójába már a rajongók is belekötöttek egyébként, éspedig nem másért, mint Kylie Jenner szerepeltetéséért.

