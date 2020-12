George Clooney olyan sokat fogyott legújabb filmje miatt, hogy kórházba került

Hasnyálmirigy-gyulladása lett.

George Clooney a Mirror lapnak adott interjút, amiben elmesélte, hogy négy nappal a legújabb filmje, a Midnight Sky forgatása előtt kórházba kellett szállítani, annyira rosszul lett. Kiderült, hogy a forgatás kedvéért 13 kilót kellett leadnia, amit valószínűleg nem bírt jól a szervezete, mivel hasnyálmirigy-gyulladása lett.

Túlságosan rövid időn belül akartam megszabadulni minél több kilótól, közben pedig egyáltalán nem figyeltem a szervezetemre és az egészségemre

– mondta, majd azt is hozzátette, hogy hetekig tartott, míg felépült, és a forgatás is nagyon sok energiáját vette el. A Midnight Sky filmnek Clooney egyben a főszereplője és rendezője is.