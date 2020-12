Belgiumban lehet vendégeket hívni karácsonyra, de a vécét csak egyikük használhatja

Szigorú szabályozásokat vezetett be a karácsonyi ünnepek idejére Belgium. Nem teljesen, de majdnem lehetetlen, hogy a családok meglátogassák egymást.

Belgiumban már megszülettek a karácsonyi ünnepekre vonatkozó szabályok. Bár elvileg nem tilos, hogy a rokonok, barátok meglátogassák egymást, de a vendégek közül csak egy valaki használhatja majd a mosdót – írja a Washington Post.

Belgium a koronavírus-járvány által legdurvábban érintett országok közé tartozik. A fertőzöttségi rátája a negyedik legmagasabb a világon, és a koronavírusban elhunytak aránya sehol sem magasabb a világon. A december 4.-i adatok szerint, a 11,5 milliós országban,

minden egymillió lakosra 1467 koronavírusos haláleset jut, nem csoda, hogy a hatóságok véresen komolyan veszik a kijárási korlátozások betartatását.

December elsején, tekintettel a közelgő karácsonyra, Belgium lazított néhány szabályon, kinyithattak például a nem létfontosságú árukat kínáló üzletek. A társas érintkezésnek azonban továbbra is szigorú feltételei vannak. Egyszerre legfeljebb négy, nem egy háztartásban élő ember találkozhat, és kizárólag szabadtéren. Vendégeket is csak a kertben lehet fogadni, kizárólag abban az esetben, ha kert az utcáról is megközelíthető. Ha át kell menni a házon ahhoz, hogy a kertbe lehessen jutni, tilos a vendégeskedés.

Az utcáról is megközelíthető kertekből a vendégek, semmilyen indokkal sem mehetnek be a házba. A négy vendég közül egyetlen szerencsés használhatja a mosdót, a többieknek, ha ki kellene menniük, nincs más választásuk, mint hazamenni. A szabályok várhatóan, legalább február elejéig életben lesznek.

