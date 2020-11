DWTS: Horváth Tamásnak fel kellett adnia a versenyt

Állapota miatt nem tud tovább táncolni.

DWTS: Horváth Tamás is sérülten táncolt

A Dancing with the Stars legutóbbi adásában eléggé felfordult a mezőny. Nyolc versenyben lévő párosból, mindössze öten léptek színpadra. A két koronavírusos celeb helyett a korábban kiesett párok ugrottak be, hogy kitöltsék a műsoridőt, de Horváth Tamás nem a covid miatt maradt távol.

Az énekes az adás kezdete előtt, Instagramon osztotta meg, hogy a hét közepén mentő vitte kórházba, a Dancing with the Stars műsorvezetői pedig az élő showban mondták el, hogy Horváth Tamás és párja befejezték a versenyzést, később sem fognak visszatérni.

Egy versenyzőpáros azonban nem csak ma este fog hiányozni. Horváth Tamás és Sipos Viktória számára véget ért a verseny. Tamásnak olyan egészségügyi problémája van, ami miatt nem tudja folytatni a Dancing with the Starst

– mondta Lékai-Kiss Ramóna.

Erről pedig az előírásoknak megfelelően, mi többet nem is tudunk mondani, csak annyit, hogy jobbulást kívánunk Tamásnak

– tette hozzá Stohl András.



