Hogy nézne ki Beyoncé egy képregényben? Így!

Ő is szerepel majd A történelem csodanői című kiadványban.

A DC Comics sorozatot készít Wonder Women of History (A történekem csodanői) címmel, amiben valódi hősnőket ábrázolnak képregényhősként. Olyanokat, mint Janelle Monáe, Serena Williams, Marsha P. Johnson, Keiko Agena és a címben is szereplő Beyoncé.

A Billboard cikke szerint a könyv kicsit hasonlít majd az Esti mesék lázadó lányoknak könyvsorozathoz, csak itt képregényként mesélik el egy rakás híres és példaértékű nő történetét.

A könyv december elsején kerül a polcokra, de pár grafikát már most megmutattak belőle, így egy Beyoncéról készült képet is.

Kiemelt kép: Twitter