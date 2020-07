A nemzetközi sajtó is felfigyelt a magyar Barbie-lányra, aki túl szép ahhoz, hogy dolgozzon

Soha nem érezte magát csúnyának, de csak a plasaztikai beavatkozásai óta érzi magát teljesnek a magyar Barbie-baba.

A brit Sun, Mirror, és LadBible bulvárlapok mellett az ausztrál Yahoo News is egy 22 éves magyar lányról cikkezik. Azt írják, Sipos Luna Barbara eddig több mint 53 millió forintot költött plasztikai műtétekre, hogy úgy nézhessen ki, mint egy élő Barbie-baba.

A Budapesten élő fiatal nő azt mondja, gyerekkora óta imádja a Barbie-kat, az első emléke az, hogy velük babázik. Már egészen fiatalon úgy érezte, hogy emberi külső helyett sokkal inkább szeretne úgy kinézni, mint egy kitalált karakter, egy élő baba.

Barbara tizenhét évesen feküdt először a plasztikai sebész kése alá, és azóta tíz beavatkozáson esett át. Többek között megnagyobbíttatta a melleit, megemeltette a szemöldökvonalát, átfaragtatta a homlokát, az áll-, és az arccsontját, de fenekén, és a vagináján is végeztetett átalakításokat. Az operációkat Barbara volt férje fizette, akitől 2019 novemberében vált el.

A fiatal nő azt mondja, soha sem érezte magát csúnyának, de csak a műtéteinek köszönhetően érzi magát teljesnek. Az átalakulásának azért érzi néha a hátrányait is, vannak emberek ugyanis, akik hajlamosak arra, hogy a külseje miatt ne vegyék komolyan.

Barbara korábban recepciósként dolgozott, de ott kellett hagynia a munkahelyét, mert minden férfi megőrült közelében. Úgy gondolja, ha egy nő túl jól néz ki, képtelen érvényesülni a munka világában, mert a főnökei folyton szexet akarnak tőle. Vele is ez történt, de nem volt hajlandó senkivel sem lefeküdni, megpróbálja inkább modellkedésből fenntartani magát.

Bár barbis külsejével már most is nagyon elégedett, Barbara nem tekinti még befejezettnek az átalakulását. Szeretne még egy orrplasztikát, egy fenékfeltöltést és egy pár bordájától is megszabadulna.