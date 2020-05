Elvileg ezeket a képeket nem bántja az Instagram.

Labancz Lilla sok más naphoz hasonlóan ma is készített egy autós szelfit (amit Zimány Linda is hiányolt a karanténban érthetetlen okból). Az egykori színésznő úgy gondolta, feszegeti kicsit az Instagram határait, ezért melltartó nélkül ült be az autóba, hogy szelfizzen.

Kiemelt kép: Instagram.com/lillalabancz