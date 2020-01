Selena Gomez teljesen ki volt, amikor meglátta a mosdóban Jennifer Anistont

Ez volt a legelső találkozásuk.

Ellen DeGeneres műsorának különkiadását ezúttal Jennifer Aniston vezette, így Selena Gomezzel is ő beszélgetett. Kiderült, hogy az énekesnő a valaha volt legnagyobb Jóbarátok és Rachel rajongó.

Habár Gomez és Aniston már évek óta ismerik egymást, egymás otthonában is jártak és közösen pizzáztak, az énekesnő még most is teljes áhítattal néz Anistonra. A műsorban pedig azt is elmesélte, hogy hogyan emlékszik az első találkozásukra, ami egyébként csak neki maradt meg.

Senki sem tudta, hogy ki vagyok. Te a mosdóban voltál. Fekete ruhát viseltél. Egy Vanity Fair partin lehetett vagy hasonlón. Én az anyukámmal voltam ott és amikor besétáltam a mosdóba megláttalak és olyan szép voltál. Aztán kimentél és megállt a szívem, teljesen ki voltam és rohantam anyukámhoz, hogy »Úristen, láttam Jennifer Anistont«

– mesélte a sztorit Anistonnak, aki csak annyit reagált:

Remélem a kezem megmostam.

Kiemelt kép: YouTube/TheEllenShow