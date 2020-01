Selena Gomez halomszámra veszi a saját lemezeit

Azért, hogy az eladási listák élére kerüljön.

Egy hete jelent meg Selena Gomez legújabb albuma, amire annyira büszke, hogy a címét még magára is varratta. Közben pedig a barátaival járja az üzleteket és felvásárolja a lemezeket azért, hogy ezzel növelje az eladást, hogy felérjen a toplisták első helyére. A folyamatról még videókat is készített és arra kérte a rajongóit, hogy ők is vásárolják meg a lehető legtöbb platformon.

A kommentelők persze nem hagyták szó nélkül. Szerintük Selena Gomez viselkedése elég szánalmas és kétségbeesett, és nem értik, hogy miért van minderre szüksége.

