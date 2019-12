Egészen bizarr karácsonyi filmes univerzumra bukkantunk – függők lettünk

Vannak azok a dolgok, amiket a legjobban egy balesethez, vagy valami fájdalmas bakivideóhoz lehet hasonlítani. Nagyon rossz, de egyszerűen nem tudsz máshova nézni és csak bámulod. Na, pont ilyen az a hat plusz két karácsonyi film, ami köré a Netflix az elmúlt évek alatt egy komplett univerzumot épített, sőt az egyikhez már egy ivós játék is készült. Ez kell karácsonyra, nem a Reszkessetek, betörők!

Egy herceg karácsonyra-sorozat

Kezdjük egyszerre három filmmel is, mert a Netflix a 2017-es Christmas Prince (Egy herceg karácsonyra) mellé készített két további filmet is, a Királyi esküvőt és A királyi bébit. Igen, ezek tényleg olyan borzalmasak, mint amilyennek a címük alapján tűnnek. Az alapsztorit az, hogy a főszereplő lány újságíróként beépül a királyi családba (a királyság jelen esetben a nemlétező Aldovia), mert le akarja leplezni (?!) a playboyok életét élő trónörökös herceget, és akkor ezek után nyilván mindenki kitalálja a hatalmas csattanót, amit aztán a már említett két film követett ugyanazzal a két főszereplővel.

Ehhez készült az említett ivós játék is, amelynek lényege, hogy mindig inni kell, ha meglátunk a filmben egy karácsonyfát, ha a főszereplő valami kínos, de mégis nagyon cuki dolgot tesz vagy mond, esetleg úgy csinál, mintha nagyon komoly újságíró lenne, miközben semmi köze hozzá, vagyis gyakorlatilag mind a három filmet úgy lehet végigpiálni, hogy közben levegőt sem veszünk.

A karácsonyi lovag

Ha valaki azt gondolta, hogy egy fiktív királyságban játszódó, herceges karácsonyos filmnél lehetetlenebb sztori nincs, az gyorsan indítsa el A karácsonyi lovagot, aminek már az eredeti, angol címe is fájdalmas: The Knight Before Christmas. Kezdjük azzal, hogy Vanessa Hudgens a főszereplője, aki a Szerelmes hangjegyekkel (eredeti címen High School Musical) azért szerzett magának egy kis ismertséget, amit aztán inkább belefojtott az ilyen típusú filmekbe.

A másik főszereplőnek nem érdemes tudni a nevét, bőven elég annyi, hogy ő a lovag, aki véletlenül a középkorból 2019-be időutazik, rácsodálkozik a tévére meg a hűtőszekrényre, lekardozik pár világító szarvasdíszt az udvaron, aztán persze beleszeret Vanessa Hudgensbe, és ennyi. Komolyan, még konfliktus sincs, egy szerencsétlen főgonosz sem, aki keresztbe akarna nekik tenni. Semmi. Megjelenik, egymásba szeretnek, vége. Vagyis pont jó arra, hogy közben megegyünk fél kiló szaloncukrot és pörgessük az Instán a celebek karácsonyfáit.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Netflix US (@netflix) által megosztott bejegyzés, Dec 11., 2019, időpont: 11:26 (PST időzóna szerint)

Karácsony a vadonban

A lovagos karácsonyi filmben egyébként a Karácsony a vadonban (Holiday in the Wild) című szintén 2019-es filmet nézik, amit szintén a Netflix követett el és szintén karácsonyi témájú, de senkit ne tévesszen meg, hogy Kristin Davis és Rob Lowe játszik benne, mert ettől még pont olyan kiszámítható, amilyennek tűnik. Kristin Davist kirakja a férje, ő meg elmegy kikapcsolódni Afrikába, ahol beleszeret pár elefántba meg Rob Lowe-ba, és jöhet is a függöny. Közben pedig van egy kis karácsony is, mert miért ne.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Rob Lowe (@roblowe) által megosztott bejegyzés, Nov 8., 2019, időpont: 6:38 (PST időzóna szerint)

Karácsonyi cserebere

Vanessa Hudgenst már 2018-ban is behálózta a Netflix, de akkor a lovagos sztorinál egy fél fokkal realistább forgatókönyvet kapott. A Karácsonyi cserebere eredeti címe a The Princess Switch, ebből a címből pedig gyorsan kiderül, hogy tényleg az lesz a fő konfliktus, hogy a főszereplő, aki egy chicagói cukrász, pont úgy néz ki, mint Belgravia leendő hercegnéje. Egyébként Aldoviához hasonlóan Belgravia sem létezik, viszont szomszédosak egymással, de a karácsonyi herceges film harmadik részéből nemcsak ez derül ki, hanem az is, hogy Belgravia és Aldovia valójában Magyarország, Románia és Ukrajna helyén terül el.

This map that we see for a brief moment in #ChristmasPrinceRoyalBaby is HAUNTING me. Aldovia takes up like all of south-central Europe and the Balkans?? All the Penglians we see are heavily coded as Chinese/East Asian but Penglia is in the Caucasus?? pic.twitter.com/pimsoTEBW3 — Ike Makos (@IsaacMakos) 2019. december 10.

Christmas Inheritance

Ez a 2017-es film odáig sem jutott el, hogy magyar címet kapjon, de ha kapna, valószínűleg Karácsonyi örökség lenne a címe. Amíg kihűl a beiglibe való töltelék, addig pont végig lehet nézni ezt a filmet, aminek az az alapsztorija, hogy egy nagy cég nagyon bulis életet élő örökösnőjét az apja, vagyis a cég vezetője azzal bízza meg, hogy vigyen el személyesen egy karácsonyi levelet egy Isten háta mögötti helyre, mindössze száz dollárral a zsebében. Mennyire nehéz kitalálni a film első öt perce után, hogy a főszereplő a jelenlegi gazdag vőlegényével marad-e, vagy inkább összejön a vidéki kedves fiúval?

via GIPHY

The Holiday Calendar

Nem szabad összekeverni a Christmas Calendar című filmmel – bár az is minden bizonnyal hasonlóan mély. Egy munkanélküli, ellenben nagyon tehetséges – nyilván – fotós megörököl a nagyanyjától egy nagyon régi, fából készült adventi naptárat, ami mint később kiderül, minden nap megjósolja a jövőt, pontosabban az aznap történő izgalmakat. Természetesen ez is a beteljesülő szerelemre fut ki, de hogy legyen min izgulni, két pasi is van a főszereplő nő mellett.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Quincy (@quincy) által megosztott bejegyzés, Okt 23., 2018, időpont: 12:47 (PDT időzóna szerint)

Ezeket a tévé nyilván nem adja, ott idén is Reszkessetek, betörők! megy majd, de nem kell illegálisan torrentezni, elég megnyitni a Netflixet, amihez ha nincs előfizetésed, az sem gond, mert az első egy hónap ingyen van, 30 nap alatt pedig simán meg lehet nézni az összes fenti alkotást, sőt még ennél is több hasonlóan kiszámítható és borzalmasan giccses karácsonyi filmet.

Kiemelt kép: Netflix/Instagram