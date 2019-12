Puskás Peti az X-Faktor alatt: Hol fogom ezek után nézni a reklámokat?

Már a mentor is a sok reklámmal viccelődik.

Ha az ember követi a közösségi médiát az X-Faktor alatt, akkor visszatérő panasz, hogy milyen sok reklám van a műsor alatt. Ez persze nem csoda, hogy az egyik legnézettebb műsor, így az egyik legértékesebb is reklámeladási szempontból. A tegnapi finálé alatt viszont már Puskás Peti is azzal viccelődött Instagramján, hogy most, hogy vége a műsornak, nem lesz hol nézze azt a sok reklámot.

