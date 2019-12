Gáspár Laci Hegylakónak öltözött az X-Faktorban

Erős.

Az X-Faktor legutóbbi adásában kiderült, kik kerültek a jövő heti döntőbe, köztük ott van Zdroba Patrik is, aki szombaton a Queen egyik legendás slágerét, a The Show Must Go On című szerzeményt énekelte el. Ez volt a Hegylakó című 1986-os film betétdala is, így Gáspár Laci nem tehetett más, minthogy beöltözött Christopher Lambertnek.

Ha nem rémlene:

John Wick 3 director Chad Stahelski’s #Highlander movie reboot may become a TV show instead https://t.co/wdhO2lURMX pic.twitter.com/Oa7hdzD39m — Screen Rant (@screenrant) January 22, 2019

Puskás Peti szerint inkább Mel Gibsonra hasonlít A rettenthetetlen című filmből:

Itt meg a produkció:

