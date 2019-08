Az olvasás szexi, de ezt túl komolyan vette a dél-afrikai minisztérium szóvivője

A dél-afrikai közoktatási minisztérium szóvivőjének, Elijah Mhlangának elnézést kellett kérnie, miután eléggé félresikerült az olvasást népszerűsítő kampánya a Twitter-oldalán – számolt be róla a News24.com.

A „Read to Lead” tweetek között ugyanis olyanok is voltak, amik arra biztattak, hogy „az olvasás legyen szexi”. Nem is az üzenettel volt baj, sokkal inkább a hozzá csatolt képekkel, az egyikben egy meztelen, a másikban egy alulöltözött nőt lehetett látni.

You mean you sexualized black women to get your point about simply READING across. https://t.co/szFz3eDDQ4 pic.twitter.com/pKSzOuut9J

— mfaz’omnyama. (@mfazomnyama_) August 12, 2019