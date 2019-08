„A pasim idegen nőknek írogat, ez normális?”

A testi megcsalás mellett létezik az érzelmi megcsalás, rendkívül fájó lehet, ha a partner egy harmadik fél felé húz érzelmileg, ha neki szeretne kedveskedni, ha vele beszéli meg a párkapcsolati gondokat. Ha téged megcsaltak, ha te vagy a félrelépő fél és okkal teszed, vagy a szerető vagy, aki szeretné, ha végre ő lenne az első helyen, várjuk a leveled az igyjartam@24.hu email címre.

A pasim a Facebookon idegen nőknek írogat, és ezt úgy vettem észre, hogy időnként el-eltűnt este és nagyon belefeledkezett a telefonjába. Amikor esélyem volt rá, megnéztem a telefonját, és ledöbbentem, legalább három nővel csetelget. Nem olvastam el az üzeneteket, csak a neveket láttam. Attól félek, hogyha esetleg most nincs is semmi ezekkel a nőkkel, idővel kialakulhat valami. Nem tudom, mit tegyek, szóljak-e neki arról, hogy tudom, mit csinál, vagy szótlanul tűrjem tovább? Nem akarom, hogy olyan férfi mellé feküdjek le aludni, aki más nőkkel flörtölget egész nap.

Az olvasói levelet Klára (ál)nevű olvasónktól kaptuk, a téma a féltékenység, az érzelmi megcsalás.

Mit lehet tenni?

A megcsalás nem feltétlelnül jelenti ugyanazt minden párkapcsolatban, vannak, akiknél az idegenekkel való beszélgetés, csetelés, ismerkedés belefér, sőt, akár a csókolózás is, viszont vannak, akiknek már az üzenetváltások is a bizalmat rengetik meg. Olvasónk is ilyen, és ezért nem szabad elítélni, ahogyan azért sem, mert belenézett a partnere telefonjába. Általában nem ok nélkül teszik azok, akik idáig eljutnak, féltékenyek, aminek lényege, hogy félnek, önbizalomhiányosak. A párkapcsolatban előjelei vannak annak, hogy valami megváltozott. Ettől függetlenül ez nem szép dolog, hiszen a bizalmat a partner oldaláról ez a viselkedés szintén megbillenti.

A számonkérés és veszekedés helyett inkább az érzelmi távolságot csökkentsük, hogy újra egymásra találjunk.

A párkapcsolat dinamikáját a közeledés és a távolodás adja meg, és ha már nagyon eltávolodtunk egymástól, akkor például egy meglepetés estével újra vegyük fel a fonalat. Ez a meglepetés este lehet az is, hogy olvasónk megfőzi a férje kedvenc ételét, elintézi, hogy csak kettesben legyenek otthon pár órát, és gyertyafény mellett együtt, ketten megvacsoráznak. Ezzel máris közelebb kerülhetnek egymáshoz, és célszerű lenne a beszélgetés közben arra is kitérni, hogy hozzák meg azt a szabályt: minimum egy teljes órát naponta mindenféle kütyü, tévé és nyomkodás nélkül együtt töltenek. Ennyi máris elég a kezdethez, és a következő alkalommal, amikor már jobb a hangulat otthon, és kettesben vannak, hozza fel a témát, kinek mit jelent a megcsalás. Olvasónk bátran kérdezzen rá, hogy ha csetelne más férfiakkal, az zavarná-e a párját. Ebben a beszélgetésben tisztázzák egymással, érzelmek, indulatok nélkül, hogy kinek mit jelent a megcsalás. Azt is megbeszélhetik, hogy a férfinek szüksége van-e flörtölésre, hogy pasinak érezze magát, hogy meddig menne el a flörttel másokkal, és mi az, amit még olvasónk eltűr. Ha lehet, akkor a nyomozgatásról egyáltalán ne essen szó.

Az érzelmi megcsalás mint fogalom létezik, és ennek rengeteg jele van. Ha észleljük magunkon, hogy egy ellenkező nemű kollégának előszeretettel pletykálkodunk, panaszkodunk a partnerünkről, akkor máris elindultunk az úton. Ha ehhez társul az is, hogy örülünk annak, amikor ő ott van, ha rosszabbul érezzük magunkat lelkileg, ha aznap nincs bent a kolléga, ez is intő jel. Továbbá, ha azon agyalunk, hogy a kolléga biztos sokkal jobban kezelte volna ezt vagy azt a konfliktus, hogy ha ő nem bántana meg úgy, ahogy a partnerünk tette, máris olyan érzelmeket táplálunk egy harmadik személy iránt, ami a párkapcsolatot veszélyezteti. A legfőbb intő jel, hogy valaki máshoz húz a szívünk, hogyha a harmadik fél lenne az első, akivel legszívesebben minden fontos dolgot megosztanánk: őt hívnánk először, ha balesetünk lenne, például. Az ajándékozás is ide tartozik, ebből egyértelműen látszik, hogy már nem a párunknak, hanem egy harmadik embernek szeretnénk kedveskedni.

Mindaddig, amíg gondolatban ezeken agyalunk, mentálisan leterheljük magunkat, és egyre szorosabb köteléket alakítunk ki egy harmadik féllel, anélkül, hogy testileg valóban a megcsalás szintjéig jutnánk. Ezért is fontos tisztázni, kinek, mi fér bele, és ha úgy áll a dolog, hogy a partner valóban érzelmileg teljesen másvalakihez áll közelebb, mint a partnerhez, akkor párterápia segíthet a probléma megoldásában.

