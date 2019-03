Ma 40 éves a Hair, fotón a most 67 éves főszereplője

Pontosan 40 éve, hogy 1979. március 14-én bemutatták a később kultfilmmé váló Hairt. Ennek apropóján, a főszereplő Bergert alakító Treat Williams kidobott egy posztot a Twitterre. Ahogyan a most 67 éves színész írja retrofotója mellett:

There will be a 40th anniversary screening of HAIR at the Avon theater Aug 21 in Stamford Conn., the city of my birth and my first musical. We will honor Milos Forman. #proud pic.twitter.com/Sb5cB9UrfI

— Treat Williams (@Rtreatwilliams) 2019. március 9.