Tóth Vera sokat változott 10 év alatt, Gordon Ramsay semmit, Jameela Jamil pedig a vécéről lépett be a kihívásba

A napokban Tóth Vera is csatlakozott a 10 years challange-hez. Számára a legnagyobb változás egyértelműen a fogyása volt, de most arról is posztolt egy fotót, hogy hogyan öregszik.

Néhány apró ránc valóban látszik a szeme körül a néhány hét múlva 34. születésnapját ünneplő énekesnőnek, de talán erős néninek neveznie magát.

Érésben, öregedésben #veranéni #megyazidő 😇🦋😇

– írta posztjában Tóth Vera.

