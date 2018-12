Nagyon úgy tűnik, hogy Gigi Hadid és Zayn Malik szakítottak

A PageSix hívta fel a figyelmet rá, hogy az egymással elvileg kapcsolatban levő Gigi Hadid és Zayn Malik gyanúsan hiányoznak egymás nagy eseményeiről. Az első jele az volt, hogy

a One Direction egykori tagját sehol se lehetett látni a Victoria’s Secret Fashion Show alatt, pedig Hadid is végigvonult a kifutón.

Ezzel szemben az eseményen jelent volt a Maroon 5 énekese, Adam Levine, hogy modell barátnőjét támogassa jelenlétével, akárcsak Palvin Barbi pasija, Dylan Sprouse, sőt, Kris Jenner is ott volt Kendall Jenner miatt. Most pedig még egyértelműnek tűnik, ugyanis szerdán volt Maliknak egy nagyobb bulija az új lemeze megjelenésének alkalmából, és Hadid pedig nem volt ott. Helyette otthonról posztolt videót a lováról.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Sőt, október 21. óta nem posztoltak egymásról képet, Malik pedig kikövette a modellt Instagramon.Ilyenkor pedig a zenészbarátnők rendszeresen szokták reklámozni párjuk új lemezét a saját felületeiken is. A pár egyszer már szakított a tavasszal, 3 év járás után, de aztán újra összejöttek, így ha tényleg szakítottak is, ki tudja, ez most tartós lesz-e. Hivatalosan még nem erősítették meg a mostanit ugyanis.

