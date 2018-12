A Farmban összejött Brigi és Gergő már öt gyereket nevelnek

Két és fél évvel ezelőtt futott az RTL Klub műsorán a Farm című reality. Ahogyan az a valóságshowkban lenni szokott, ott is összemelegedett két játékos. Gergő és Brigi kapcsolata azonban azóta is tart.

Megszületett Farm Brigi és Gergő kisfia Az RTL Klub korábbi realityjének szerelmespárja így már négy gyereket nevelget.

A műsor után nem sokkal össze is költöztek, sőt azóta egy közös gyerekük is született. A kapcsolatba egyébként Brigi három gyerekkel érkezett, Gergő meg egy kutyával, de úgy érezték ez nem elég, – ráadásul a négy fiú után egy kislányt is szerettek volna – így egy fél éves baba nevelőszülei lettek.

Két gyerkőcnek az elhelyezésére kaptunk engedélyt, de jó lenne már költözni és akkor több hely is lenne

– mondta Gergő, aki nem titkolja, hogy még több gyereket bevállalnának.

Nem gondolom, hogy ő lesz az utolsó gyerkőc, aki a családunkban van

– erősítette meg Brigi.

