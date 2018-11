Nemcsak férfiak, hanem ezer nő is jelentkezett a Szexszigetre

A Szexsziget dollármilliomos szervezői a Sunnak nyilatkozva beszéltek arról, hogy bár rengeteg prostituált áll a rendelkezésére a résztvevőknek, ezer nő is jelentkezett a nagyon limitált utazásra.

A Karib-tenger egy magánszigetén megrendezendő parti fejenként úgy 1,7 millióba kerül, de csak maximum ötven ember vehet részt rajta (plusz egy, aki megszerzi az aranybilétát, vagyis megnyeri az egyetlen egy ingyenjegyet).

A legtöbb lány Kolumbiából, Brazíliából, Puerto Ricóból és más dél-amerikai országból érkezik, de néhány amerikai és kanadai nő is csatlakozott.

Vannak olyan lányaink is, akik csak önkénteskednek és akiknek nem fizetünk. Ők csak partizni akarnak

– nyilatkozta a Szexszigetet szervezők szóvivője, akit csak Tonynak neveznek.

Az ötfős szervezői csoport – akik között alapkezelőt és szexklub tulajdonost is találunk – egész évben szervez szexpartikat a világ számos pontjára. Szexsziget viszont csak évente egyszer van, ez lesz a második, december 14 és 17 között.

A belépő ellenében három dolgot a nap 24 órájában ingyen biztosítanak:

szexet, alkoholt és drogokat.

Tavaly a kokain volt a legnépszerűbb utóbbi közül, aztán egy rózsaszín por, aminek olyan a hatása, mint a kokainnak, csak „szuper kanossá” is tesz.

Rengeteg más „program” is van egyébként a négy nap alatt, a tavalyi rendezvényről az egyik résztvevő be is számolt arról itt olvashatnak:

Kiemelt kép: YouTube