Kulcsár Edina már érzi, hogy mocorog a kisfia a hasában

Kulcsár Edina és párja, Csuti őszre várják első gyermeküket. A világ egyik legjobb nőjének is választott tévés kiélvezi a terhesség minden pillanatát, és arról is örömmel tudósított, hogy már érzi a hasában fejlődő magzat mozgását.

Tegnap a meccs alatt éreztem először, hogy mocorog. Fantasztikus érzés volt, mint ahogy az is, hogy már lassan tényleg kezd tudatosulni bennem, hogy egy élet növekszik a szívem alatt

– posztolta a Facebook-oldalára Kulcsár Edina, aki Róma színeiben tündöklő virágcsokrot kapott, ami nem véletlen.

Mint tudjátok nálunk Fradi és Róma őrület van! A tegnap este, nagy napnak számított nálunk, ugyanis a Barcelona ellen kellett megküzdenie a Rómának. Figyelembe véve az előző mérkőzést ami 4-1 lett ( az ellenfélnek ) az esélytelenek nyugalmával ültünk le a TV elé, aztán több csoda is történt… Jöttek a gólok, méghozzá 3 is, így továbbjutott Csuti csapata… Én egyből tudtam, hogy minek köszönhető ez az eredmény. Úgyis mondhatnám, hogy ÉREZTEM miért mi kerültünk ki nyertesként! MEEEEERT a kisfiam is érezhetően drukkolt!