A liverpooli legenda leköpte kritikusát

A Manchester United 2-1 arányban nyerte a Premier League szombati rangadóját a Liverpool ellen. A Vörös Ördögök egyik rajongója kiszúrta az autójában ülve, hogy Jamie Carragher, a csatából vesztesen kikerülő csapat legendás egykori játékosa hajt mellette.

A manchesteriek drukkere kihasználva az alkalmat átszólt a Sky Sports szakértőjének, amolyan angolos zrikálásként. Carraghert azonban úgy felidegesítette az illető, hogy dühében jókorát köpött a sofőr autójára. Bár a telefonos felvételen ez nem látszik, de az autóban ült a United-szurkoló 14 éves kislánya is.

Természetesen komoly ügy lett a felvételből, a Sky Sports büntetést ígért szakértőjének, az sem kizárt, hogy kirúgják a tettéért. Mindeközben Carragher is belátta, hogy hibázott – mit mást tehetett volna – és másnap a családtól is bocsánatot kért.

Totally out of order & Ive apologised personally to all the family this evening. I was goaded 3/4 times along the motorway while being filmed & lost my rag. No excuse apologies. https://t.co/ofrNfiwhYH

— Jamie Carragher (@Carra23) 2018. március 11.