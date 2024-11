Max Verstappennek a Ferrari segíthet beállítani Nelson Piquet különleges rekordját

Charles Leclerc kicsúszásának köszönhetően Lando Norris a második helyen ért célba a Mexikói Nagydíjon. A világbajnoki címért folyó versengésben ez még sokat érhet a brit pilótának, mivel Max Verstappen csupán hatodikként zárt, vagyis a McLaren versenyzője tíz pontot lefaragott a hátrányából a holland mögött. Más kérdés, hogy négy versenyhétvégével a szezon vége előtt így is

47 pont a címvédő előnye, vagyis még akkor se érheti be Norris, ha minden futamon tíz ponttal többet szerez riválisánál. Igaz, ehhez még jön két sprintfutam is, ahol 8 és 1 pont között lehet gyűjtögetni egy kis extrát.

Ettől függetlenül a Forma-1 világában bármi megtörténhet, megannyi defekt, meghibásodott alkatrész és értékes helyezésekbe kerülő ütközés történhet, Verstappen egy percig sem dőlhet hátra, amíg biztossá nem válik az első helye. A McLaren versenyzője pedig csupán egyet tehet: tövig nyomja a gázt, és megpróbál futamokat nyerni.

Csakhogy a szünetet jól kihasználó Ferrari fejlesztései nagyon működnek, először Texasban jött össze egy kettős győzelem, majd Mexikóban is dobogóra állt mindkét pilóta: Carlos Sainz Jr. első, Leclerc harmadik lett.

Jelen állás szerint Norrisnak velük kell birokra kelni az első helyért, miközben Verstappen is minden milliméterért megkínozza, ha közel kerülnek egymáshoz a pályán. Ha ebből a küzdelemből nem a brit versenyző kerül ki győztesen, furcsa módon a Ferrari kettőse segítheti hozzá Verstappent a negyedik vb-címhez.

Ennél azonban többről is szól majd ez a négy nagydíj. Leclerc már közelebb zárkózott Norrishoz a tabellán, négy versennyel a vége előtt csak 24 pont a lemaradása, de még ennél is izgalmasabb, hogy a Ferrari lényegében bejelentkezett a konstruktőri világbajnoki címért. Az olasz istállónak kisebb a hátránya a McLaren mögött, mint Norrisnak Verstappen mögött, ráadásul a Red Bull is csak a harmadik helyen szerénykedik.

A három csapat között tehát irgalmatlan harc lesz még, sőt, simán előfordulhat, hogy a McLaren hiába meghatározó szereplője a 2024-es szezonnak, végül egyik vb-címet sem húzza be. Ez pedig érzékeny veszteség lenne anyagi és presztízs szempontból is.

Önmagában viszont az a tény is érdekes, hogy a világbajnokság legnagyobb esélyesének csapata nincs pole-pozícióban a konstruktőri első helyért. A sportágban 1958 óta rendeznek a csapatok számára is versenyt, azonban húsz éven át csak a csapat legjobb eredményét hozó pilóta után járt a pont. A változást 1979 hozta el, innentől ugyanis mindkét versenyző pontszáma beszámított, ami extra izgalmakkal turbózta fel a sportágat.

Összesen tizenegy alkalommal fordult elő, hogy a konstruktőri címet nem az a csapat nyerte, amelyiknek versenyzője egyéni világbajnok lett. Minden jel arra utal, hogy az idén meglesz a tizenkettedik alkalom is.

Legutóbb szintén Verstappen hozta össze ezt a bravúrt 2021-ben. Ez volt az a bizonyos világbajnoki cím, ami az utolsó futam hajrájában azon dőlt el, hogy Nicholas Latifi balesete után újraindítják-e még Abu-Dzabiban a mezőnyt. Végül a verseny folytatódott, Lewis Hamiltont pedig megelőzte Verstappen, aki így kiénekelte a sajtot a nyolcadik vb-címére hajtó brit szájából. A Mercedesnek így is jutott sikerélmény, mivel toronymagasan nyerte a csapatbajnokságot.

Hamilton egyébként fordítva is került már konstruktőri különversenybe, 2008-ban ugyanis még a McLaren pilótájaként nyerte a szezont, de abban az évben a Ferrari lett a legjobb csapat. Az olaszoké a legsikeresebb istálló 17 elsőséggel, viszont a 2008-as Kimi Räikkönen, Felipe Massa duó óta senki se hozta be őket világbajnoknak. Ez is megdőlhet az idei szezon végén, ami szintén hatalmas fegyvertény lenne a Leclerc, Sainz kettősnek, amely az idény végén felbomlik, hiszen Hamilton érkezik a spanyol helyére.

Verstappen számára azért is érdekes lehet az idei tülekedés, mert Nelson Piquet után ő lehet az első és egyetlen pilóta, aki kétszer is úgy lesz világbajnok, hogy a csapata nem zár első helyen. A brazil úgy söpört be két vb-címet a Brabham autójában ülve, hogy 1981-ben a Williams, 1983-ban pedig a Ferrari előzte meg a csapatát. A Williamsből Carlos Reutemannt egyetlen ponttal, Alan Jonest néggyel előzte csak meg, ráadásul az egész idényben összesen három futamot nyert meg. Ugyanakkor beszédes, hogy csapattársa, Héctor Rebaque csupán kilencedikként zárta az 1981-es idényt.

Piquet csapata a következő évben BMW-turbómotorra váltott, ami 1982-ben hatalmas visszaesést hozott, így a brazil versenyzőnek semmi esélye nem volt a címvédésre. Helyette az a Keke Rosberg lett a világbajnok, akinek a sikerét némileg beárnyékolja, hogy az addig a pontversenyt vezető Didier Pironi megsérült a Német Nagydíjon, így nem indulhatott az utolsó öt futamon. Rosberg így egyetlen futamgyőzelemmel is bajnok lett, mégsem a csapata (Williams) vált vb-győztessé, hanem a Ferrari. Akárcsak 1983-ban, a pilóták között azonban Piquet húzta be az első helyet, miután csapatának sikerült feljavítania a turbómotort.

A brazil versenyző egyik nagy vetélytársa, Alain Prost is listánkon szerepel. A legendás francia 1986-ban, Niki Lauda visszavonulása után új csapattársat kapott Rosberg személyében a McLarennél. Piquet ekkor már a Williams pilótája volt, és a verseny nagyon kiélezetté vált, de olyan drámai befejezésre senki sem számított, mint ahogy ez az idény zárult. Az Ausztrál Nagydíjon három versenyzőnek volt esélye a világbajnoki címre: Nigel Mansellnek, Piquet-nek és Prostnak. Mansell és Prost is defektet kapott, előbbi ki is esett, a francia viszont folytatta a versenyt, és a friss gumikkal a futamot, valamint a világbajnokságot is megnyerte. Mansell kettő, Piquet három ponttal maradt le a világbajnoki címről, de a Williams így is elsőként zárt.

“And colossally that’s Mansell,” yelled Murray Walker at Adelaide #OnThisDay in ’86 - the immortal phrase that gave its name to my friend Richard Williams’ & my #F1 podcast, #AndColossallyThatsHistory. Sound 🆙.pic.twitter.com/qN5q4BNg6O — Matt Bishop 🏳️‍🌈 🏁 (@TheBishF1) October 26, 2024

Ha már ennyi szó esett a Williamsről, a brit csapat 1994-ben is konstruktőri világbajnok lett, ám a legjobb pilóta mégsem náluk versenyzett. Ebben az évben nyerte ugyanis a hét világbajnoki címéből az elsőt Michael Schumacher – még a Benetton versenyzőjeként. Körömrágós befejezést kapott ez a szezon is, hiszen az Ausztrál Nagydíj előtt a német versenyző egyetlen ponttal vezetett Damon Hill előtt. Az első helyért csatázó versenyzők összeütköztek a futamon, Schumacher autója a gumifalba repült, Hill kocsijának a bal első felfüggesztése eltört. Mivel mindketten feladták a versenyt, Schumacher zárt az első helyen, de nagy port kavart az eset, sokan ugyanis a német pilóta hibájának tartják az ütközést.

Nem hozott hasonló izgalmakat az 1999-es zárás, pedig erre minden esély megvolt. A Ferrarit hajtó Eddie Irvine 4 pontos előnnyel érkezett Japánba a McLaren-es Mika Häkkinen előtt, így a futamgyőzelem mindegyikük számára a bajnoki címet jelentette volna. A rajtnál azonban Häkkinen simán megelőzte Schumachert, majd hiba nélkül behúzta a futamot, ezzel a vb-címet is. A McLaren viszont jobbnak bizonyult a Ferrarinál a szezon egészét tekintve.

Nem esett még szó az első három esetről, pedig Mike Hawthorn volt az első, aki Rosberghez hasonlóan egyetlen futamgyőzelemmel is az élen zárt. Az 1958-as idény utolsó versenyén másodikként száguldott át a célvonalon a Ferrari pilótája, ez pedig épp elég volt, hogy a Vanwall autójában ülő Stirling Mosst, ha egyetlen ponttal is, de megelőzze. A Vanwallnak így be kellett érnie a csapatbajnokságban szerzett első helyével és a tudattal, hogy a sportág történetében először nem ez az istálló adja a világbajnokot.

1971-ben Jackie Stewart mindössze háromszor szorult ki az első öt hely valamelyikéről, ráadásul öt futamot meg is nyert. Az ő elsőségéhez nem férhetett kétség, ám csapattársa, Francois Cevert csak ötször szerepelt nála jobban, ez pedig nem bizonyult elégnek a Tyrell számára. Az év végén első Stewart és a negyedik Cevert közé ugyanis a Lotus két versenyzője, Emerson Fittipaldi és Ronnie Peterson is befért, ők ketten pedig összesen tíz ponttal többet kapartak össze a csapatuknak.

Nem csak 1971-ben jött azonban kapóra, hogy csak a legjobb helyezést elért autókért járt pont a csapatoknak. James Hunt 1976-ban egyetlen ponttal zárt a ferraris Niki Lauda előtt a szezonban, de a McLaren másik versenyzője, Jochen Mass csak akkor hozott pontot a konyhára, amikor Hunt kiesett. Lauda csapattársa, Clay Ragazzoni viszont 12 ponttal többet gyűjtött, mint Mass, így a Ferrari végzett az élen a konstruktőri versenyben.

A 2024-es idény november első hétvégéjén Brazíliában folytatódik, majd három héttel később Las Vegasban szerepel a mezőny. Az idény aztán Katart követően Abu-Dzabiban zárul – ha szerencsénk lesz, a 2021-eshez hasonló izgalmakkal.