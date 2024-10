Egy kicsúszáson múlt a Ferrari újabb kettős győzelme, de Sainz így is behúzta a Mexikói Nagydíjat

Carlos Sainz Jr. nyerte a Forma-1-es Mexikói Nagydíjat.

A tizenegyedik helyről rajtoló Cunoda Juki nagyon hamar megakasztotta a futamot, ugyanis az első kör első kanyara előtt a falba csapódott, miut Alexander Albonnal összeért az autója. A baleset után mindketten kiestek, a biztonsági autó pedig hat körön át vezette a mezőnyt.

Max Verstappen lerajtolta Sainzot eredetileg, de az újraindítás után nem sokkal meglepte a spanyol és visszavette az első helyet. Nagyobb baj volt azonban a címvédő számára, hogy Austinhoz hasonlóan ismét összeakasztotta a bajszát Lando Norrisszal, a csatározás végén pedig mindketten kisodródtak a pályáról. Charles Leclerc köszönte is a lehetőséget, bejött második helyre, a versenybírók pedig Verstappent büntették meg.

Nem volt jó napja a Red Bullnak, mert a hazai pályán versenyző Sergio Pérez már az időmérőn is betlizett, majd a futam elején rosszul állt be a rajtkockába, amiért büntetést kapott. Ezt követően az autója is megsérült a versenyzés során, alighanem a Liam Lawsonnal vívott csatában, ezért nagyjából a 30. kör környékén kicsekkolt a futam érdemi részéből.

Innentől egy kicsit eseménytelenné vált a verseny, bár a sűrű felhők érkezésével tartani lehetett némi esőtől. Sokáig a Mercedes házi versenye okozta a fő izgalmat, Lewis Hamilton viszont csak hat körrel a Mexikói Nagydíj vége előtt tudta becserkészni George Russellt.

Eső ugyan nem jött, de Leclerc így is megcsúszott egy kanyarban, már az is csoda volt, hogy megfogta az autóját. A hiba azonban sokba került, Norris azonnal bevágott elé.

Come l’ha salvata solo Leclerc lo sa pic.twitter.com/HsVmWabACU — Michele 🏎🏎 (@Megheee_) October 27, 2024

Mivel Verstappen csak hatodik helyen haladt, ezzel értékes pontokat hozott rajta a kihívó. Ugyan a kettős győzelem nem jött össze a Ferrarinak, a kettős dobogóval is komolyan beköszönt a konstruktőri versenybe, Sainz pedig nagyon kiegyensúlyozott teljesítménnyel zárt az élen. Norris sokáig a legjobb időért járó pontért is versenyben volt egyébként, de szokás szerint a futam végén erre sokan rámentek, végül Leclerc-nek sikerült behúzni a legutolsó körében.

Meglepetésnek mondható, hogy a Haas mindkét pilótája, Kevin Magnussen és Nico Hülkenberg is pontszerző helyen zárt.

A konstruktőrök között már harmadik a Red Bull, a Ferrari négy futam alatt akár az első helyre is ugorhat.