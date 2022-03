Mindenki ilyen visszatérésről álmodna a Forma-1-ben

Az alapból rendelkezésre álló időben Carlos Sainz Jr., a Ferrari pilótája volt a leggyorsabb pénteken a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság bahreini tesztelésének második napján, de később Kevin Magnussen a csapatának, a Haasnak biztosított extra órában az élre ugrott, írta az MTI.

A spanyol versenyző 1:33.532 perccel teljesítette a szahíri pályát, a második időt mintegy fél másodperces lemaradással a címvédő holland Max Verstappen (Red Bull) autózta eredetileg.

A kanadai Lance Stroll (Aston Martin) volt a harmadik leggyorsabb, míg a tavaly a világbajnoki címért az utolsó pillanatokig versenyben lévő brit Lewis Hamilton (Mercedes) zárta negyedikként a napot.

That’s one way to end your first day back in an F1 car @KevinMagnussen! 🙌

Fastest lap and P1 for the Dane 🤩#F1Testing #F1 pic.twitter.com/hSVHsJU28f

