Räikkönen falhoz csapta a kocsiját Abu-dzabiban

Lewis Hamilton volt a leggyorsabb a Forma-1-es Abu-Dzabi Nagydíj második, pénteki szabadedzésén.

A hétszeres világbajnok és címvédő délelőtt csak a harmadik helyen zárt, ezúttal viszont 1:23.691 perces köridőt autózott. A második helyen a francia Esteban Ocon (Alpine) végzett, majd a Mercedes másik, finn versenyzője, Valtteri Bottas következett. Ebből az is kiderül, hogy a világbajnoki pontversenyt Hamiltonnal holtversenyben vezető Max Verstappen (Red Bull) ezúttal az első háromba sem fért be, de a délelőtti gyakorlást még ő nyerte, így itt is döntetlenre áll a két klasszis.

Az utolsó futamára készülő Kimi Räikkönennek viszont nem sikerült jól a szabadedzés, a 14-es kanyarban elszámolta magát és úgy a falba csapódott az autója, hogy piros zászlót kellett lengetni.

There's very little margin for error through Yas Marina's tight turns!

Kimi found out only too well… 😬#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/laHOVudN08

