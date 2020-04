Charles Leclerc-t futballisták sem tudták megállítani a virtuális versenypályán

Charles Leclerc nyerte vasárnap a virtuális Kínai Nagydíjat, így a Ferrari versenyzője mindkét futamon első helyen végzett, amin elindult a sorozatban.

A hét jelenleg is aktív pilóta közül Carlos Sainz Jr. debütált a virtuális bajnokságban, de kellett is az ügyessége a pontserző hely megszerzéséhez, mivel Lando Norris már az időmérőt sem abszolválta, így ezúttal 19 autó állt rajthoz. Ott volt azonban Thibaut Courtois és Ciro Immobile, de a focisták nem sok vizet zavartak: 15. és 17. helyen végeztek.

Leclerc mögött a Red Bullos Alexander Albon ért célba, a dobogó harmadik fokát az első nagydíjat megnyerő Guan Ju-zsu csípte el.

A következő virtuális futamot május 3-án tartják, de még kérdéses, melyik pályán és milyen mezőnnyel.

He won in Melbourne… he wins in Shanghai! 👑@Charles_Leclerc makes it back-to-back #VirtualGP wins!#F1Esports #RaceAtHome pic.twitter.com/MPzMnaATKO

— Formula 1 (@F1) April 19, 2020