Vettel után Schumacher rekordjait is legyőzné Hamilton

A vasárnap óta ötszörös Forma-1-es világbajnok Lewis Hamilton elismerte, hogy a továbbiakban főként Michael Schumacher rekordjainak megdöntése a célja. A 33 éves autóversenyző elárulta, hogy főleg a legendás német pilóta csúcsát akarja megdönteni, aki 91 versenyen diadalmaskodott.

Michaeltől így is még messze vagyok a futamgyőzelmeket és a világbajnoki címeket tekintve, ezért azt kell mondanom, hogy még mindig ő minden idők legjobbja. Bennem azonban továbbra is ugyanaz a vad tűz ég, mint nyolcéves koromban, és szerintem ez így is marad, amíg vissza nem vonulok