Őrült nagy gól is kellett az egy órát 10 emberrel focizó Vasas Győr elleni bravúrjához

Az első félidő legfontosabb eseménye a 29. percben történt, amikor Hej szabálytalankodott a kilépő Gavriccsal szemben, amiért piros lapot mutatott fel a hazai játékosnak dr. Csonka Bence.
A Győr tizenegyesből szerzett vezetést, Umathumot buktatták a 16-oson belül, Gavric pedig a kapust átverve a bal sarokba lőtt. A Győr nem törte magát, hogy egy újabb góllal lezárja a meccset, a Vasas pedig őrült nagy bombával egyenlített, Urblík 28 méteres lökete a lécről vágódott a gólvonal mögé.
A csereként beállt Huszár villanásával a bajnok visszavette a vezetést, de a 89. percben Csóka szöglet utáni fejesével ismét egyenlített a Vasas. A hosszabbításban még volt egy meccslabdája a Győrnek, ám Szép közelről a lécre lőtte a labdát.
NB I, 1. forduló:
Vasas FC – ETO FC Győr 2-2 (0-0)
Illovszky Rudolf Stadion, 3649 néző
v.: Csonka
Vasas: Engedi – Hej, Iyinbor, Csóka D., Doktorics – Kovácsréti (Pálinkás, 86.), Rab (Pávkovics, 31.), Hidi M. S., Tóth M. (Horváth R., 79.) – Koszta (Pethő, 79.), Urblík J.
ETO: Petrás – Vladoiu (Bíró Ba., 84.), Umathum, Krpic, Stefulj – Vitális – Bumba (Décsy, 84.), Gavric – Njie (Szép, 64.), Djukanovic, Schön (Huszár, 71.).
gól: Urblík (71.), Csóka D. (89.), illetve Gavric (57., 11-esből), Huszár (80.)
sárga lap: Doktorics (54.), Koszta (77.), illetve Vitális (30.), Schön (62.), Szép (73.)
piros lap: Hej (29.)