Őrült nagy gól is kellett az egy órát 10 emberrel focizó Vasas Győr elleni bravúrjához

Az első félidő legfontosabb eseménye a 29. percben történt, amikor Hej szabálytalankodott a kilépő Gavriccsal szemben, amiért piros lapot mutatott fel a hazai játékosnak dr. Csonka Bence.

A Győr tizenegyesből szerzett vezetést, Umathumot buktatták a 16-oson belül, Gavric pedig a kapust átverve a bal sarokba lőtt. A Győr nem törte magát, hogy egy újabb góllal lezárja a meccset, a Vasas pedig őrült nagy bombával egyenlített, Urblík 28 méteres lökete a lécről vágódott a gólvonal mögé.

A csereként beállt Huszár villanásával a bajnok visszavette a vezetést, de a 89. percben Csóka szöglet utáni fejesével ismét egyenlített a Vasas. A hosszabbításban még volt egy meccslabdája a Győrnek, ám Szép közelről a lécre lőtte a labdát.