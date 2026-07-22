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Foci foci vb 2026

Ezzel az ajándékkal várta családja a vb-döntő után közellenséggé vált focistát

foci vb 2026 leandro paredes hazatérés ajándék
Jose HERNANDEZ / ANADOLU / Anadolu via AFP
admin Dajka Balázs
2026. 07. 22. 03:33
foci vb 2026 leandro paredes hazatérés ajándék
Jose HERNANDEZ / ANADOLU / Anadolu via AFP
A vb-döntő után két spanyol játékost is megfenyítő Leandro Paredest egy olyan ajándékkal várta a családja, amely az egyik emlékezetes vb-momentumát örökíti meg.

Paredesről a semleges, illetve a spanyol szurkolóknak a vb-döntő utáni ámokfutása jut eszükbe, amikor előbb fellökte és torkon ragadta Eric Garcíát, aztán Gavinak is nekiment. Azóta már tudjuk, hogy bár elsőre úgy tűnt, hogy a durvulás miatt kiállította őt Slavko Vincic játékvezető, az argentin középpályás végül nem kapott piros lapot.

Az argentin drukkereknek valószínűleg két momentum maradt meg az idei vébéről Paredesszel kapcsolatban, az egyik az, amikor a Svájc elleni negyeddöntő hosszabbításának félidejében meggyőzte Lionel Scaloni szövetségi kapitányt, hogy hozza be Nicolás Otamendit, hogy egy plusz belső védő bevetésével lekösse a labdakihozatalokat zavaró svájci csatárt, és könnyebben építkezhessen hátulról a csapat.

Ha nincs az a bravúros mentés…

Viszont ahhoz, hogy egyáltalán bejusson a legjobb nyolc közé a címvédő, kellett az Egyiptom elleni nyolcaddöntőn egy szenzációs Paredes-közbelépés. Argentína már visszajött a meccsbe 0-2-ről, amikor a 90+1. percben Lionel Messi passzát lefülelték az egyiptomiak, akik 3 a 3-ban vezettek kontrát, amit végül a leghátrébb helyezkedő dél-amerikai játékos, Paredes állított meg.

A hazatérő Paredest családja egy olyan képpel fogadta, amelyen az a pillanat látható, amikor remek érzékkel belelép Omar Marmoush passzába.

A Boca Juniors középpályása nem, de két honfitársa bekerült a vb álomcsapatába, amelyet Kele János rakott össze.

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