Ezzel az ajándékkal várta családja a vb-döntő után közellenséggé vált focistát

Paredesről a semleges, illetve a spanyol szurkolóknak a vb-döntő utáni ámokfutása jut eszükbe, amikor előbb fellökte és torkon ragadta Eric Garcíát, aztán Gavinak is nekiment. Azóta már tudjuk, hogy bár elsőre úgy tűnt, hogy a durvulás miatt kiállította őt Slavko Vincic játékvezető, az argentin középpályás végül nem kapott piros lapot.

Az argentin drukkereknek valószínűleg két momentum maradt meg az idei vébéről Paredesszel kapcsolatban, az egyik az, amikor a Svájc elleni negyeddöntő hosszabbításának félidejében meggyőzte Lionel Scaloni szövetségi kapitányt, hogy hozza be Nicolás Otamendit, hogy egy plusz belső védő bevetésével lekösse a labdakihozatalokat zavaró svájci csatárt, és könnyebben építkezhessen hátulról a csapat.

Ha nincs az a bravúros mentés…

Viszont ahhoz, hogy egyáltalán bejusson a legjobb nyolc közé a címvédő, kellett az Egyiptom elleni nyolcaddöntőn egy szenzációs Paredes-közbelépés. Argentína már visszajött a meccsbe 0-2-ről, amikor a 90+1. percben Lionel Messi passzát lefülelték az egyiptomiak, akik 3 a 3-ban vezettek kontrát, amit végül a leghátrébb helyezkedő dél-amerikai játékos, Paredes állított meg.

A hazatérő Paredest családja egy olyan képpel fogadta, amelyen az a pillanat látható, amikor remek érzékkel belelép Omar Marmoush passzába.

Leandro Paredes’ family welcomed him back home with a portrait of his game-saving tackle vs. Egypt ❤️ Can’t take those two medals away from the Argentine midfielder 👏 (📸 ccamilagalantee/IG) pic.twitter.com/DqHoyRJ1tg — ESPN FC (@ESPNFC) July 21, 2026

A Boca Juniors középpályása nem, de két honfitársa bekerült a vb álomcsapatába, amelyet Kele János rakott össze.