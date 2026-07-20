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Foci foci vb 2026

A vb-döntő legnagyobb tahója két spanyolt zúzott le a lefújás után

foci vb 2026 döntő leandro paredes balhé
CHARLY TRIBALLEAU / AFP
24.hu
2026. 07. 20. 02:02
foci vb 2026 döntő leandro paredes balhé
CHARLY TRIBALLEAU / AFP
A kőkemény argentin középpályás, Leandro Paredes nem sok új rajongót szerzett magának a spanyolok elleni vb-döntőn bemutatott produkciójával.

Paredes a félidőben állt be a vb-döntőre, és kezdésnek hátba verte Rodrit, amikor ott sem volt a labda, majd az esetet követő kakaskodásban is kitett magáért, így megdolgozott a sárga lapjáért.

A kőkemény argentin középpályás többször is pengeélen táncolt, volt még további három lefújt szabálytalansága, de végigjátszhatta a döntőt. Volt 55 labdaérintése, egy szerelése, két tisztázása, egy blokkja, két közbelépése, nyolcból három párharcot nyert meg a földön és 84 százalékos pontossággal passzolt.

Svájc ellen megvillantotta a taktikai érzékét

Paredes a torna korábbi szakaszaiban nagyon fontos láncszeme volt az argentin csapatnak, és ő volt az, aki Svájc elleni negyeddöntőn meggyőzte Lionel Scaloni szövetségi kapitányt, hogy hozza be a hosszabbítás második félidejére Nicolás Otamendit, hogy egy plusz belső védő bevetésével lekösse a labdakihozatalokat zavaró svájci csatárt, és Paredes szabadabban szervezhessen.

Molina kezdte, aztán jött Paredes

A spanyolok elleni döntőben azonban nem szerzett magának új rajongókat Paredes, aki a lefújás után elvesztette a fejét. Történt, hogy a spanyolok berohantak ünnepelni, mire a frusztrált Nahuel Molina odanyomott egyet Rodrinak.

Erre Eric García számon kérte az argentin védőt, majd megérkezett Paredes, aki fellökte és torkon ragadta Garcíát, aztán Gavinak is nekiment.

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