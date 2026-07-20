A vb-döntő legnagyobb tahója két spanyolt zúzott le a lefújás után

Paredes a félidőben állt be a vb-döntőre, és kezdésnek hátba verte Rodrit, amikor ott sem volt a labda, majd az esetet követő kakaskodásban is kitett magáért, így megdolgozott a sárga lapjáért.

Trombada de Paredes no Rodri. O argentino levou amarelo. pic.twitter.com/ghuzAmtoX6 — Mural da Nação (@muraldanacao) July 19, 2026

A kőkemény argentin középpályás többször is pengeélen táncolt, volt még további három lefújt szabálytalansága, de végigjátszhatta a döntőt. Volt 55 labdaérintése, egy szerelése, két tisztázása, egy blokkja, két közbelépése, nyolcból három párharcot nyert meg a földön és 84 százalékos pontossággal passzolt.

Svájc ellen megvillantotta a taktikai érzékét

Paredes a torna korábbi szakaszaiban nagyon fontos láncszeme volt az argentin csapatnak, és ő volt az, aki Svájc elleni negyeddöntőn meggyőzte Lionel Scaloni szövetségi kapitányt, hogy hozza be a hosszabbítás második félidejére Nicolás Otamendit, hogy egy plusz belső védő bevetésével lekösse a labdakihozatalokat zavaró svájci csatárt, és Paredes szabadabban szervezhessen.

Stop scrolling and just take 20 seconds to read this. Then share it with development coaches! We’ve translated the lip reading from this excellent insight between Argentina manager Lionel Scaloni and central midfielder Leandro Paredes. So many coaches try to control… pic.twitter.com/2hb8fI7NGX — Keepitonthedeck (@Keepitonthedeck) July 16, 2026

Molina kezdte, aztán jött Paredes

A spanyolok elleni döntőben azonban nem szerzett magának új rajongókat Paredes, aki a lefújás után elvesztette a fejét. Történt, hogy a spanyolok berohantak ünnepelni, mire a frusztrált Nahuel Molina odanyomott egyet Rodrinak.

Argentina players showing zero class. Disgusting. pic.twitter.com/ITbCyX8Kug — TC (@totalcristiano) July 19, 2026

Erre Eric García számon kérte az argentin védőt, majd megérkezett Paredes, aki fellökte és torkon ragadta Garcíát, aztán Gavinak is nekiment.