A Chelsea rátromfolt a Cityre, 117 millió font az új brit átigazolási rekord

A londoni klub 2033-ig szóló megállapodást kötött a szélsővel, aki tagja volt a vasárnap véget ért világbajnokságon bronzérmes angol válogatottnak.

Signed for the Blues. 🔵✔️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 21, 2026

Rogers a vébén Panama, Argentína és Franciaország ellen végig a pályán volt – a dél-amerikaiak ellen adott is egy gólpasszt –, de a többi találkozón nem játszott 31 percnél többet.

Brit sajtóértesülések szerint a Chelsea 117 millió fontot (137,32 millió euró) fizetett Rogersért, ami új csúcs a szigetországban csapatot váltott labdarúgók esetében.

Az eddigi rekordot a szintén vb-bronzérmes Elliott Anderson tartotta, aki július elején 135 millió euróért szerződött a Nottingham Foresttől a Manhcester Cityhez.