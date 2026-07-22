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A Chelsea rátromfolt a Cityre, 117 millió font az új brit átigazolási rekord

morgan rogers átigazolás chelsea brit átigazolási díj
Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
24.hu
2026. 07. 22. 09:11
morgan rogers átigazolás chelsea brit átigazolási díj
Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
A Chelsea labdarúgócsapata brit rekordösszegért szerződtette Morgan Rogerst az Aston Villától.

A londoni klub 2033-ig szóló megállapodást kötött a szélsővel, aki tagja volt a vasárnap véget ért világbajnokságon bronzérmes angol válogatottnak.

Rogers a vébén Panama, Argentína és Franciaország ellen végig a pályán volt – a dél-amerikaiak ellen adott is egy gólpasszt –, de a többi találkozón nem játszott 31 percnél többet.

Brit sajtóértesülések szerint a Chelsea 117 millió fontot (137,32 millió euró) fizetett Rogersért, ami új csúcs a szigetországban csapatot váltott labdarúgók esetében.

Az eddigi rekordot a szintén vb-bronzérmes Elliott Anderson tartotta, aki július elején 135 millió euróért szerződött a Nottingham Foresttől a Manhcester Cityhez.

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