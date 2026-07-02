Angol válogatott játékost igazolt a Manchester City

A 23 éves középpályás kulcsember volt a Nottingham Forestben, 50 tétmérkőzésen szerepelt négy gólt és négy gólpasszt jegyzett. Az angol válogatottba is behívót kapott, sőt a világbajnokság valamennyi találkozóján kezdő volt.
A bejelentésből nem derült ki az átigazolási összeg, a helyi sajtó szerint Anderson brit rekordot jelentő 116 millió fontért vált csapatot. Az angol játékosért kifizetett csúcsot eddig az Arsenal tartotta, amely 2023-ban 105 millió fontért szerződtette a szintén nemzeti csapattag Declan Rice-t a West Ham Unitedtól.
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Az angol labdarúgó-válogatott hátrányból fordítva győzte le a Kongói DK csapatát a világbajnokságon és bejutott a legjobb 16 közé. A meccs hőse a hajrában két gólt szerző Harry Kane volt, Anglia pdig azt is elbírta, hogy egy jogosnak tűnő tizenegyestől megfosztották.