Angol válogatott játékost igazolt a Manchester City

A 23 éves középpályás kulcsember volt a Nottingham Forestben, 50 tétmérkőzésen szerepelt négy gólt és négy gólpasszt jegyzett. Az angol válogatottba is behívót kapott, sőt a világbajnokság valamennyi találkozóján kezdő volt.

A bejelentésből nem derült ki az átigazolási összeg, a helyi sajtó szerint Anderson brit rekordot jelentő 116 millió fontért vált csapatot. Az angol játékosért kifizetett csúcsot eddig az Arsenal tartotta, amely 2023-ban 105 millió fontért szerződtette a szintén nemzeti csapattag Declan Rice-t a West Ham Unitedtól.