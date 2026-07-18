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Élő Foci

Foci-vb, bronzmérkőzés: Franciaország – Anglia 0-2 (élő)

Ezri Konsa gólt fejel a franciák elleni bronzmeccsen.
Jamie Squire/Getty Images
Ezri Konsa gólt fejel a franciák elleni bronzmeccsen.
admin Futó Csaba
2026. 07. 18. 22:24FRISSÍTVE: 2026. 07. 18. 23:25
Ezri Konsa gólt fejel a franciák elleni bronzmeccsen.
Jamie Squire/Getty Images
Ezri Konsa gólt fejel a franciák elleni bronzmeccsen.
A résztvevők elmondása szerint senki nem akar pályára lépni ezen a meccsen, de azért el kell dönteni, kié lesz a labdarúgó-világbajnokság bronzérme. A franciák eddig kétszer, 1958-ban és 1986-ban zártak a harmadik helyen, az angolok ezt megelőzően két alkalommal játszottak a bronzért, de mindkétszer kikaptak.
Júl. 18. Július 18. 23:00
MIAMI Hard Rock Stadium
FRA Franciaország
0:2
ENG Anglia
BRONZMECCS
közvetítés
Declan Rice
Rice
2
Ezri Konsa
Konsa
17
4-3-3
4-2-3-1
Mike Maignan Maignan 16
Ibrahima Konate Konate 15
Malo Gusto Gusto 2
Maxence Lacroix Lacroix 26
Theo Bernard Francois Hernandez T. Hernandez 19
Adrien Rabiot Rabiot 14
Desire Doue Doue 20
Michael Olise Olise 11
Warren Zaire-Emery Zaire Emery 18
Kylian Mbappe Lottin Mbappe 10
Mathis Rayan Cherki Cherki 24
Dean Henderson D. Henderson 13
Djed Spence Spence 25
Ezri Konsa Ngoyo Konsa 2
Jarell Quansah Quansah 26
Marc Guehi Guehi 6
Declan Rice Rice 4
Eberechi Eze Eze 21
Morgan Rogers Rogers 17
Bukayo Saka Saka 7
Ivan Toney Toney 22
Marcus Rashford Rashford 11
19'

Ott a második!

Ez eddig iütésnek indul. Az imént Saka kapott egy remek kiugratást, de az ő lövését még blokkolták, de aztán Rice szöglete után Konsa túlugrotta a védőjét és a kapu hosszú oldalába fejelt. Van innen visszaút a franciáknak?

12'

Újabb angol gól, de lesen volt Saka

A jobb szélen ugrott ki a támadó, el is jutott a tizenhatosig, majd kilőtte a hosszú alsó sarkot, de egyből lendült az asszisztens zászlaja és a visszajátszás után hamar egyértelművé vált, hogy tényleg a védők vonala mögül indult a passz pillanatában. Mindenesetre akadnak események, reméljük, ez a lendület kitart a folytatásban is.

11'

Francia lövés

Mbappé indította egy kiugratással a francia kontrát, aminek a végén Cherki lőhetett, szépen teremtette meg magának a lövőhelyzetet, de középre célzott, Henderson védett.

3'

Máris vezet Anglia!

Ez nem tartott sokáig, az angolok egy szép lövéssel vezetést szereztek. A franciák eladták a labdát a saját térfelükön, Rice kapta meg a passzt, a védők behátráltak, a középpályás jobbal a hálóba tekert, Maignan mozdulni sem tudott.

1'

Megy a meccs

Elkezdődött Miamiban a bronzcsata, a franciák a megszokott módon taccsra rúgták a labdát.

22:52

A szuperszámítógép szerint egyértelmű, ki nyer

Az Opta előrejelzése szerint 51,8 százalék az esélye, hogy a franciák győznek, míg az angolonak csak 25,8 százalékos sanszot jósolnak, legalábbis a rendes játékidőre. 22,4 százalék az esély a hosszabbításra.

Eddig mindössze egyszer volt hosszabbítás, 1986-ban, a franciák akkor végül 4-2-re verték a belgákat. 

22:26

A kapitányok nem vicceltek

Thomas Tuchel és Didier Deschamps is hét helyen változtatott azon a csapaton, amelyet az elődöntőben kezdetett. Kylian Mbappé ott van a franciáknál, ő a gólkirályi címért csatázik.

  • A francia kezdő: Maignan – T. Hernández, Lacroix, Konate, Gusto – Rabiot, Zaïre-Emery – Doué, Cherki, Olise – Mbappe
  • Az angol kezdő: D. Henderson – Quansah, Konsa, Guehi, Spence – Rice, Eze – Saka, Rogers, Rashford – Toney

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

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„A mérkőzés, amin senki sem akar játszani” – mi értelme van a focivébé bronzmeccsének?

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