Foci-vb, bronzmérkőzés: Franciaország – Anglia 0-2 (élő)

Az Opta előrejelzése szerint 51,8 százalék az esélye, hogy a franciák győznek, míg az angolonak csak 25,8 százalékos sanszot jósolnak, legalábbis a rendes játékidőre. 22,4 százalék az esély a hosszabbításra.

Eddig mindössze egyszer volt hosszabbítás, 1986-ban, a franciák akkor végül 4-2-re verték a belgákat.