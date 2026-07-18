Foci-vb, bronzmérkőzés: Franciaország – Anglia 0-2 (élő)

Ott a második!
Ez eddig iütésnek indul. Az imént Saka kapott egy remek kiugratást, de az ő lövését még blokkolták, de aztán Rice szöglete után Konsa túlugrotta a védőjét és a kapu hosszú oldalába fejelt. Van innen visszaút a franciáknak?
Ez eddig iütésnek indul. Az imént Saka kapott egy remek kiugratást, de az ő lövését még blokkolták, de aztán Rice szöglete után Konsa túlugrotta a védőjét és a kapu hosszú oldalába fejelt. Van innen visszaút a franciáknak?
A jobb szélen ugrott ki a támadó, el is jutott a tizenhatosig, majd kilőtte a hosszú alsó sarkot, de egyből lendült az asszisztens zászlaja és a visszajátszás után hamar egyértelművé vált, hogy tényleg a védők vonala mögül indult a passz pillanatában. Mindenesetre akadnak események, reméljük, ez a lendület kitart a folytatásban is.
Mbappé indította egy kiugratással a francia kontrát, aminek a végén Cherki lőhetett, szépen teremtette meg magának a lövőhelyzetet, de középre célzott, Henderson védett.
Rashfordhoz jutott el a labda a tizenhatoson belül, egy igazítás után lőtt, Gusto blokkolt kulcspillanatban. Ez komoly ziccer volt.
– MARCUS RASHFORD ALMOST MAKES IT 2-0 !!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/n64dtkBZbk
— The Touchline | (@TouchlineX) July 18, 2026
Ez nem tartott sokáig, az angolok egy szép lövéssel vezetést szereztek. A franciák eladták a labdát a saját térfelükön, Rice kapta meg a passzt, a védők behátráltak, a középpályás jobbal a hálóba tekert, Maignan mozdulni sem tudott.
Elkezdődött Miamiban a bronzcsata, a franciák a megszokott módon taccsra rúgták a labdát.
És mennek a himnuszok. Percekre a kezdéstől!
Az Opta előrejelzése szerint 51,8 százalék az esélye, hogy a franciák győznek, míg az angolonak csak 25,8 százalékos sanszot jósolnak, legalábbis a rendes játékidőre. 22,4 százalék az esély a hosszabbításra.
Eddig mindössze egyszer volt hosszabbítás, 1986-ban, a franciák akkor végül 4-2-re verték a belgákat.
Ha a résztvevőkön múlna, a többségük meglenne a mérkőzés nélkül. Pedig rekordok fűződnek a bronzmeccshez.
A francia válogatottat 2018-ban világbajnoki címig vezető szövetségi kapitánynak ez az utolsó meccse. Kylian Mbappé érzelmes üzenettel búcsúzott:
Thomas Tuchel és Didier Deschamps is hét helyen változtatott azon a csapaton, amelyet az elődöntőben kezdetett. Kylian Mbappé ott van a franciáknál, ő a gólkirályi címért csatázik.
: France and England rotated MOST of their starting XIs for the World Cup third place match! pic.twitter.com/bXVpOy5VqN
— The Touchline | (@TouchlineX) July 18, 2026