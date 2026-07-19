A vb-döntő legnagyobb kérdése: Messi mennyi időt és teret kap a labdával?

A spanyolok üzemszerű játékkal, mindössze egy gólt kapva jutottak el a döntőig, miközben az argentinok több meccsüket is hátrányból fordítva, az utolsó pillanatokban nyerték meg. Az egyik oldal a szervezettségben, a másik az egyéni zsenialitásban bízhat.

Hogyan jutottak döntőbe a spanyolok?

A spanyolok 0–0-s döntetlennel kezdtek Zöld-foki Köztársaság ellen, utána viszont Szaúd-Arábiát 4–0-ra, Uruguayt 1–0-ra verték. Az egyenes kieséses szakaszban Ausztrián (3–0), Portugálián (1–0) és Belgiumon (2–1) vezetett az útjuk az elődöntőbe, ahol a várakozásokkal ellentétben nagyon simán győztek 2–0-ra Franciaország ellen. A franciák brutális erejű támadósora semmilyen veszélyt nem jelentett Luis de la Fuente együttesének kapujára, amit a 0,31-es xG is igazol. A spanyolok góljait Mikel Oyarzabal és Pedro Porro szerezték.

Hogyan jutottak döntőbe az argentinok?

Az argentinok Algériát (3–0), Ausztriát (2–0) és Jordániát (3–1) legyőzve jutottak az egyenes kieséses szakaszba, ahol a spanyolokhoz képest jóval könnyebb sorsolást kaptak. Ennek ellenére Zöld-foki Köztársaságot csak hosszabbításban tudták megverni (3–2); Egyiptom ellen kétgólos hátrányból fordítottak (3–2); Svájc ellen pedig szintén túlórára volt szükségük a győzelemhez (3–1). Az elődöntőben Anglia vezetést szerzett, ám az argentinoknak az utolsó percekben ismét sikerült megfordítaniuk a párharcot (2–1).

Lionel Scaloni csapata a tizenkilenc szerzett góljából tizenkettőt a 75. perc után ért el. Az egyenes kieséses szakaszban mutatott katartikus fordításaik bizonyosan emlékezetesek maradnak, de a spanyolok ellen – ilyen helyzetben – nemigen számíthatunk hasonlóra.

Argentína eddigi ellenfelei ugyanis elkövették azt a hibát – élükön Thomas Tuchel angol szövetségi kapitánnyal –, hogy