Kylian Mbappé a bronzmeccsről: Megértem, akik azt mondják, ez egy vicc volt

Franciaország szürreális meccsen, az első félidőben négygólos hátrányba kerülve kapott ki végül 6-4-re Angliától a labdarúgó-világbajnokság bronzmeccsén. A találkozón Kylian Mbappé duplázva lépett nagyot a gólkirályi cím megszerzése felé, a lefújás után viszont úgy nyilatkozott, megérti, ha az első félidő miatt kritikát kapnak.

Megértem, ha egyesek azt mondják az első félidő láttán, hogy ez egy vicc volt, hogy nem tiszteltük a mezt. Szerintem inkább emberiek voltunk. Teljesen ledöbbentünk a szünet előtt.

A második félidőben újra magas szinten tudtunk játszani, mentális gépekké váltunk és félretettük az érzelmeket. A második félidőt ugyan megnyertük, de a mérkőzést nem. Ez inkább a szövetségi kapitány miatt szégyen: szerettünk volna tenni valamit érte, de az első félidő alapján cserben hagytuk. Ilyen a foci: szeretnénk megköszönni a szövetségi kapitánynak mindazt, amit tett. Ez a mérkőzés nem fogja beárnyékolni Didier Deschamps legendáját” – nyilatkozta Mbappé az RMC cikke szerint.

A csatár rekordot döntött, jelenleg ugyanis 22 gólja van a vébéken és így eggyel előzi Lionel Messit, aki viszont a döntőben még pályára lép. Mbappé úgy gondolja, az argentin még eredményes lesz ezen a tornán.

Inkább ne lettem volna minden idők legjobb gólszerzője, cserébe pedig a döntőben is pályára léphettem volna

– jegyezte meg.