Mbappé a kapitánynak: Jobb befejezést érdemeltél volna, de kudarcot vallottunk

Didier Deschamps utolsó mérkőzésére készül a francia labdarúgó-válogatott élén: már tavaly év elején bejelentette, hogy nem hosszabbítja meg a világbajnokság után lejáró szerződését. Ebből az apropóból Kylian Mbappé, a franciák csapatkapitánya érzelmes üzenetben búcsúzott az edzőtől, aki játékosként és kapitányként is világbajnoki címet nyert.

Ma van az utolsó táncod. Neked, aki annyit adtál nekünk. Jobb befejezést érdemeltél volna, de kudarcot vallottunk.

Nehéz szavakba önteni, mit is jelentettél számunkra az elmúlt 14 év során, hiszen olyan meghatározó szerepet játszottál a csapat újjászületésében. Az emberek nem mindig tudták értékelni nagyságodat, de az idő és a történelem majd gondoskodik erről…” – írta Mbappé, aki köszönetnyilvánítással folytatta, hogy Deschamps annyi éven át megadta neki a lehetőséget, hogy a hazáját képviselhesse, és kiváltságnak érzi, hogy az edzővel együtt dolgozhatott.

View this post on Instagram A post shared by Kylian Mbappé (@k.mbappe)

A legjobbakat kívánom neked az új kalandodban, és még egyszer köszönöm mindazt, amit hozzátettél ehhez a mezhez, amely annyira sokat jelent számunkra.

Didier Deschamps 2012 júliusában vette át a francia válogatottat, eddig 186 meccsen ült a ispadon, ezek közül 122-t megnyert a csapattal 32 döntetlen és 32 vereség mellett. A legnagyobb siker a 2018-as vb-győzelem volt, de 2022-ben ezüstérmes volt a csapat a világbajnokságon, van mellette egy Európa-bajnoki ezüst és egy Nemzetek Ligája-győzelem is.