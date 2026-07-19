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A bronzmeccs rejtélye: összekapaszkodtak a francia és angol játékosok

Az angol és francia játékosok köre.
Buda Mendes/Getty Images
Az angol és francia játékosok köre.
24.hu
2026. 07. 19. 07:44
Az angol és francia játékosok köre.
Buda Mendes/Getty Images
Az angol és francia játékosok köre.
Az angol labdarúgó-válogatott szombatról vasárnapra fordulva 6-4-re legyőzte Franciaországot a világbajnokság bronzmérkőzésén. Ezt követően hét játékos összekapaszkodott.

A találkozó egyik nagy rejtélye, hogy vajon miért került sor erre a mozdulatra, de ahogy sokan rámutattak, alighanem közös imára került sor. Az biztosnak tűnik, hogy a kört keresztény vallású játékosok alkották, a legtöbbjük pedig londoni csapatban szerepel, vagy sok ideig ott játszott. Az egyedüli kivétel Dayot Upamecano, aki egy angol klubban se futballozottt még. Rajta kívül Bukayo Saka, Maxence Lacroix, Eberechi Eze, Marc Guéhi, Jean-Philippe Mateta és Trevoh Chalobah alkotta.

Bármi is volt a közös imát kiváltó ok, a rajongókat nagyon meghatotta a sportszerű, egységet szimbolizáló pillanat.

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