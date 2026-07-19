A bronzmeccs rejtélye: összekapaszkodtak a francia és angol játékosok

A találkozó egyik nagy rejtélye, hogy vajon miért került sor erre a mozdulatra, de ahogy sokan rámutattak, alighanem közös imára került sor. Az biztosnak tűnik, hogy a kört keresztény vallású játékosok alkották, a legtöbbjük pedig londoni csapatban szerepel, vagy sok ideig ott játszott. Az egyedüli kivétel Dayot Upamecano, aki egy angol klubban se futballozottt még. Rajta kívül Bukayo Saka, Maxence Lacroix, Eberechi Eze, Marc Guéhi, Jean-Philippe Mateta és Trevoh Chalobah alkotta.

England and France players praying together after the game! Love this #FRAENG ❤️🙏🏾 pic.twitter.com/DaIOGTSgIY — Dani (@ArchLiliHazMeg) July 18, 2026

Bármi is volt a közös imát kiváltó ok, a rajongókat nagyon meghatotta a sportszerű, egységet szimbolizáló pillanat.