Hidratációs szünet nem lesz az NB I-ben, de pár szabály megváltozik

Miután a labdarúgás szabályalkotó testülete, az IFAB több módosítást is elfogadott a legutóbbi közgyűlésén, amelyek július 1-jén hatályba léptek, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) a honlapján közölte, milyen változásokra lehet számítani a hazai sorozatokban. Az mlsz.hu-n megjelentek szerint a honi szövetség, a nemzetközi egységes szabályalkalmazás biztosítása érdekében kizárólag az UEFA versenysorozataiban is alkalmazott versenyopciókat vezeti be saját versenyein.

Tévesen megítélt szögletrúgás VAR-felülvizsgálata

Az UEFA és az MLSZ hangsúlyozza, hogy tévesen megítélt szögletrúgás kizárólag nagyon egyértelmű esetekben vizsgálható felül VAR segítségével. Ennek feltétele, hogy a felülvizsgálat azonnal, a játék újraindításának késleltetése nélkül végrehajtható legyen. Amennyiben ezek a feltételek nem teljesülnek, VAR-beavatkozásra nincs lehetőség.

A labda játékba kerülése előtt elkövetett szabálytalanság

Amennyiben szabálytalanság történt még azelőtt, hogy a labda játékba került volna, a megfelelő fegyelmi intézkedést meg kell hozni, és a szögletet vagy a szabadrúgást meg kell ismételni.

Hidratációs szünet

Az MLSZ – az UEFA gyakorlatával összhangban – nem alkalmazza a FIFA egyes versenyein bevezetett általános hidratációs szünetet.

A száj eltakarása a kommunikáció elrejtése érdekében

Az UEFA és az MLSZ nem alkalmazza azt a lehetőséget, amely szerint ez a magatartás önmagában kiállítással büntetendő szabálytalanságnak minősülhet. Ugyanakkor a száj szándékos eltakarása a kommunikáció elrejtése érdekében sportszerűtlen viselkedésnek minősülhet, amely figyelmeztetéssel (sárga lap) büntethető, különösen konfrontáció, reklamálás vagy hasonló helyzetek során.

Amennyiben a mérkőzést követően bizonyítást nyer, hogy az eltitkolt kommunikáció sértő, becsmérlő vagy gyalázkodó kifejezéseket és/vagy cselekményeket tartalmazott, az ügyben az illetékes fegyelmi testület hozza meg a megfelelő fegyelmi döntést.

A játékvezető döntése elleni tiltakozásként a játékteret elhagyó játékosok

Az UEFA és az MLSZ nem alkalmazza a Labdarúgás Játékszabályainak azon lehetőségét, amely szerint a játékvezető döntése elleni tiltakozásként történő játéktér-elhagyás önmagában kiállítással büntetendő szabálytalanságnak minősül.

További pontosításként megjegyzi a cikk, hogy mikor a labda álló helyzetben van a kapuelőtéren belül, majd a védő csapat bármely játékosa elrúgja, akkor

úgy kell tekinteni, hogy a kirúgást szabályosan elvégezték.

Ha a labdát a kapus elrúgja, és a csapattársa szándékosan kézzel vagy karral megérinti a büntetőterületen belül, akkor a büntetőrúgás a helyes ítélet.

A kiegészítést azzal magyarázták, hogy a játékvezetők eltérően ítélték meg, hogy az ilyen helyzetekben a kirúgást már elvégezték-e. Az UEFA-iránymutatás célja, hogy egységes alkalmazást biztosítson, és megszüntesse az eltérő értelmezéseket.