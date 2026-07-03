Vb-rekordot döntő kapus, VAR-dráma Ronaldóék meccsén – ez történt a vébén

- Az Európa-bajnok Spanyolország a várakozásoknak megfelelően simán legyőzte Ausztriát, így könnyedén jutott be a legjobb 16 közé úgy, hogy még gólt sem kapott a tornán. A csapat csatára, Mikel Oyarzabal olyat tett, amire spanyol játékos még nem volt képes, míg a kapus, Unai Simón vb-rekordot döntött.
- Portugália a vb eddigi legdrámaibb összecsapásán ejtett ki Horvátországot, ez volt Luka Modric utolsó világbajnoki meccse. A horvátok még vezettek, de aztán fordított a rivális, Cristiano Ronaldo karrierje első egyenes kieséses vb-gólját szerezte – de a legtöbbet Gvardiol 103. percben érvénytelenített góljáról beszélnek majd. A következő körben Spanyolország követezik Portugália számára.
- Svájc is biztosította a helyét a legjobb 16 között, tette mindezt úgy, hogy 1938 után nyert ismét kieséses mérkőzésen tornán.
Nagelsmann dönthet: magától megy, vagy kirúgják
- Válságértekezletet tartott a német szövetség a túl korai búcsú után, amin felajánlották Julian Nagelsmannak, hogy mondjon le a kapitányi posztról. Kapott némi gondolkodási időt, de ezzel gyakorlatilag eldőlt a sorsa.
- A belgák nagy fordításakor Romelu Lukaku lehetett volna a hős, ő azonban átengedte csapattársának a sorsdöntő tizenegyest. A csatár elmondta, miért döntött így.
- Pape Gueye közölte, amíg a jelenlegi szakmai stáb dolgozik a válogatottnál, addig ő nem kér a nemzeti csapatból.
- Dráma a sajtótájékoztatón: az angolok elleni vereség után váratlanul bejelentették, hogy meghalt a kongói kapitány édesapja. A hírek szerint Sébastien Desabre már a meccs előtt értesült a tragikus hírről, de az jól láthatóan felzaklatta, hogy ezt nyilvánosságra hozták.