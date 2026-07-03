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Vb-rekordot döntő kapus, VAR-dráma Ronaldóék meccsén – ez történt a vébén

A norvég Espen Eskas jelzi, érvénytelen a horvátok gólja.
Europa Press Sports/Europa Press via Getty Images
24.hu
2026. 07. 03. 07:22
A norvég Espen Eskas jelzi, érvénytelen a horvátok gólja.
Europa Press Sports/Europa Press via Getty Images
  • Az Európa-bajnok Spanyolország a várakozásoknak megfelelően simán legyőzte Ausztriát, így könnyedén jutott be a legjobb 16 közé úgy, hogy még gólt sem kapott a tornán. A csapat csatára, Mikel Oyarzabal olyat tett, amire spanyol játékos még nem volt képes, míg a kapus, Unai Simón vb-rekordot döntött.
  • Portugália a vb eddigi legdrámaibb összecsapásán ejtett ki Horvátországot, ez volt Luka Modric utolsó világbajnoki meccse. A horvátok még vezettek, de aztán fordított a rivális, Cristiano Ronaldo karrierje első egyenes kieséses vb-gólját szerezte – de a legtöbbet Gvardiol 103. percben érvénytelenített góljáról beszélnek majd. A következő körben Spanyolország követezik Portugália számára.
  • Svájc is biztosította a helyét a legjobb 16 között, tette mindezt úgy, hogy 1938 után nyert ismét kieséses mérkőzésen tornán.

Nagelsmann dönthet: magától megy, vagy kirúgják

  • Válságértekezletet tartott a német szövetség a túl korai búcsú után, amin felajánlották Julian Nagelsmannak, hogy mondjon le a kapitányi posztról. Kapott némi gondolkodási időt, de ezzel gyakorlatilag eldőlt a sorsa.
  • A belgák nagy fordításakor Romelu Lukaku lehetett volna a hős, ő azonban átengedte csapattársának a sorsdöntő tizenegyest. A csatár elmondta, miért döntött így.
  • Pape Gueye közölte, amíg a jelenlegi szakmai stáb dolgozik a válogatottnál, addig ő nem kér a nemzeti csapatból.
  • Dráma a sajtótájékoztatón: az angolok elleni vereség után váratlanul bejelentették, hogy meghalt a kongói kapitány édesapja. A hírek szerint Sébastien Desabre már a meccs előtt értesült a tragikus hírről, de az jól láthatóan felzaklatta, hogy ezt nyilvánosságra hozták.
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