Olyat tett a csatár, amire még senki sem volt képes a spanyol válogatottban

Talán már nem sokan emlékeznek rá, de Mikel Oyarzabal egy negatív rekorddal indította a labdarúgó-világbajnokságot, a spanyol válogatott csatár ugyanis a zöld-fokiak elleni 0-0-ra végződött meccsen ugyanis az első olyan mezőnyjátékos volt a torna történetében, aki nem ért labdába egy mérkőzés első 30 percében.

A 29 éves játékos, aki az olyan sztárok mellett, mint például Lamine Yamal kissé a háttérben van, azóta begyújtotta a rakétákat, a spanyolok a legutóbbi három meccsükön nyolc gólt szereztek összesen, Oyarzabal ötből vette ki a részét: négyet maga szerzett, egyet pedig előkészített. Duplázott a szaúdiak ellen, majd a legjobb 32 között Ausztria ellen is.

Ő Fernando Morientes és David Villa után a harmadik spanyol, aki kétszer is duplázni tudott a vébén, de abban az első, hogy ő ezt ugyanazon a tornán érte el.

Beállított egy spanyol rekordot is, ugyanis a 2025-26-os szezonban már a 13. gólját szerezte a válogatottban, amire korábban csak David Villa volt képes 2008-2009-ben, vagyis ezt a csúcsot akár túl is szárnyalhatja majd a világbajnokság folytatásában.

A Sofascore statisztikája is árulkodó azzal kapcsolatban, mennyire fontos tagja a Real Sociedad játékosa a csapat számára, a 2024-es Európa-bajnoki győzelem óta ugyanis messze ő vette ki a részét a legtöbb találatból, 24-ből 17 gól és 7 gólpassz formájában. A sorban mögötte Ferran Torres, Mikel Merino és Lamine Yamal következnek holtversenyben, nekik nyolc-nyolc kanadai pontjuk van.

🇪🇸 | How do you say „mind the gap” in Spanish? Most goal involvements for Spain post EURO 2024: • 24 – Mikel Oyarzabal 🆕

• 23

• 22

• 21

• 20

• 19

• 18

• 17

• 16

• 15

• 14

• 13

• 12

• 11

• 10

• 9

• 8 – Ferran Torres, Mikel Merino, Lamine Yamal Crazy levels. 🤯 https://t.co/hA0uq4qqJj pic.twitter.com/2ru2bu9owx — Sofascore Football (@Sofascore) July 2, 2026

Oyarzabal, bár Eibarban született, egy másik baszk csapatnál, a Real Sociedadnál lett legenda, 2015 óta játszik az első csapatban, eddig 437 mérkőzésen 133 gólja van klubjában, amellyel két Király Kupát is nyert már. A válogatottban 2016-ban debütált, de 2019-től kezdve kap lehetőséget rendszeresen, és az elmúlt három évben kezdte el szórni a gólokat, 57 fellépésén 29-nél tart.

A 2024-es Európa-bajnoki döntőben az ő találata döntötte el az angolok elleni döntőt.

A spanyolok, akik eddig még csak gólt sem kaptak a vébén, a nyolcaddöntőben a portugál-horvát párharc győztesével találkoznak a texasi Arlingtonban.