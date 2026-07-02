Amíg ez a stáb marad, nem játszik a szenegáli válogatottban a Villarreal középpályása

A középpályás a meccset követően gyakorlatilag ultimátumot adott, kijelentve, hogy nem tér vissza, amíg Pape Thiaw szövetségi kapitány és a jelenlegi edzői stáb marad.

Pape Gueye azt is zokon vette, hogy a 67. percben lecserélték, a helyére pedig az a Lamine Camara állt be, aki a 119. percben tizenegyest érően buktatta Youri Tielemanst, aki belőtte a büntetőt, és 3-2-es győzelemhez segítette Belgiumot.

A kieséssel kapcsolatos részletekre később még kitérek, de most szeretném jelezni, amíg ez a szakmai stáb irányít, szünetet tartok válogatott pályafutásomban

– írta a közösségi oldalán Pape Guaye.