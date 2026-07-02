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Foci foci vb 2026

Amíg ez a stáb marad, nem játszik a szenegáli válogatottban a Villarreal középpályása

TORONTO, ONTARIO - JUNE 26: Pape Gueye #26 of Senegal scores his team's third goal during the FIFA World Cup 2026 Group I match between Senegal and Iraq at Toronto Stadium on June 26, 2026 in Toronto, Ontario. Michael Reaves/Getty Images/AFP
Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Pape Gueye egyelőre nem akar a válogatottban játszani
24.hu
2026. 07. 02. 08:27
TORONTO, ONTARIO - JUNE 26: Pape Gueye #26 of Senegal scores his team's third goal during the FIFA World Cup 2026 Group I match between Senegal and Iraq at Toronto Stadium on June 26, 2026 in Toronto, Ontario. Michael Reaves/Getty Images/AFP
Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Pape Gueye egyelőre nem akar a válogatottban játszani
A 86. percben még 2-0-ra vezetett, végül hosszabbításban 3-2-re kikapott a szenegáli labdarúgó-válogatott Belgiumtól a labdarúgó-világbajnokságon, így nem jutott be a nyolcaddöntőbe. A mérkőzést követően a Villarreal Afrika-kupa győztes középpályása, Pape Gueye bejelentette, amíg a jelenlegi stáb irányít, nem lép pályára a nemzeti csapatban.

A középpályás a meccset követően gyakorlatilag ultimátumot adott, kijelentve, hogy nem tér vissza, amíg Pape Thiaw szövetségi kapitány és a jelenlegi edzői stáb marad.

Pape Gueye azt is zokon vette, hogy a 67. percben lecserélték, a helyére pedig az a Lamine Camara állt be, aki a 119. percben tizenegyest érően buktatta Youri Tielemanst, aki belőtte a büntetőt, és 3-2-es győzelemhez segítette Belgiumot.

A kieséssel kapcsolatos részletekre később még kitérek, de most szeretném jelezni, amíg ez a szakmai stáb irányít, szünetet tartok válogatott pályafutásomban

– írta a közösségi oldalán Pape Guaye.

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