Amíg ez a stáb marad, nem játszik a szenegáli válogatottban a Villarreal középpályása

A középpályás a meccset követően gyakorlatilag ultimátumot adott, kijelentve, hogy nem tér vissza, amíg Pape Thiaw szövetségi kapitány és a jelenlegi edzői stáb marad.
Pape Gueye azt is zokon vette, hogy a 67. percben lecserélték, a helyére pedig az a Lamine Camara állt be, aki a 119. percben tizenegyest érően buktatta Youri Tielemanst, aki belőtte a büntetőt, és 3-2-es győzelemhez segítette Belgiumot.
A kieséssel kapcsolatos részletekre később még kitérek, de most szeretném jelezni, amíg ez a szakmai stáb irányít, szünetet tartok válogatott pályafutásomban
– írta a közösségi oldalán Pape Guaye.
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