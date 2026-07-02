Romelu Lukaku elmondta, miért nem vállalta a tizenegyest

A 86. percben még Szenegál vezetett 2-0-ra, végül hosszabbításban 3-2-re kikapott Belgiumtól a labdarúgó-világbajnokságon, így nem jutott be a nyolcaddöntőbe. A mindent eldöntő tizenegyesnél hosszasan szorongatta a labdát Lukaku, az utolsó pillanatban viszont odaadta Youri Tielemansnak, aki tovább is lőtte csapatát.

Mentálisan nem állok készen egy ilyen nehéz és kulcsfontosságú pillanatra, úgyhogy inkább Yourinak adtam a lehetőséget. A csapat a legfontosabb, nem az én gólszerzésem

– mondta a meccs után Lukaku.

Belgium legközelebb az Egyesült Államokkal játszik a legjobb nyolcba kerülésért, a rutinos csatárnak akkor is bizonyára lesz alkalma hőssé válni.