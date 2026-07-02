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Romelu Lukaku elmondta, miért nem vállalta a tizenegyest

Youri Tielemans és Romelu Lukaku Szenegál ellen.
Emilee Chinn/Getty Images
Youri Tielemans és Romelu Lukaku.
24.hu
2026. 07. 02. 15:47
Youri Tielemans és Romelu Lukaku Szenegál ellen.
Emilee Chinn/Getty Images
Youri Tielemans és Romelu Lukaku.
A hosszabbítás utolsó perceiben büntetőhöz jutott Belgium, mégsem a középcsatár állt a labda mögé.

A 86. percben még Szenegál vezetett 2-0-ra, végül hosszabbításban 3-2-re kikapott Belgiumtól a labdarúgó-világbajnokságon, így nem jutott be a nyolcaddöntőbe. A mindent eldöntő tizenegyesnél hosszasan szorongatta a labdát Lukaku, az utolsó pillanatban viszont odaadta Youri Tielemansnak, aki tovább is lőtte csapatát.

Mentálisan nem állok készen egy ilyen nehéz és kulcsfontosságú pillanatra, úgyhogy inkább Yourinak adtam a lehetőséget. A csapat a legfontosabb, nem az én gólszerzésem

mondta a meccs után Lukaku.

Belgium legközelebb az Egyesült Államokkal játszik a legjobb nyolcba kerülésért, a rutinos csatárnak akkor is bizonyára lesz alkalma hőssé válni.

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