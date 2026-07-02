Dráma a sajtótájékoztatón: az angolok elleni vereség után tudta meg a kongóiak edzője, hogy meghalt az édesapja

A 49 éves francia szakember az angolok elleni 2-1-es vereséget követően szomorúan, mégis büszkén nyilatkozott, hiszen csapata a 75. percig vezetett az európai rivális ellen, ám a hajrában Harry Kane klasszisa és duplája eldöntötte a továbbjutást.

Csalódottak vagyunk, mert hittünk a győzelemben. Jó meccset játszottunk, de a végén a világ egyik legjobb játékosa két gólt lőtt ellenünk. Kár. Gratulálnom kell a játékosoknak azért, amit mutattak. Sok tapasztalatot szereztek az ilyen csapatok ellen

– nyilatkozta Desabre, aki történelmet írt, hiszen a kongóiak az ő irányítása alatt szerezték meg első vb-góljukat és –győzelmüket.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Oh My Goal (@ohmygoal) által megosztott bejegyzés

A sajtótájékoztató azonban váratlan véget ért, az afrikaiak sajtófőnöke ugyanis közölte:

Szeretnénk tudatni veletek, hogy az edző elvesztette az édesapját. Részvétünket fejezzük ki.

A francia menedzser arckifejezése a semlegesből a teljes döbbenetbe váltott át, mélyen megrendült és láthatóan felzaklatott a hír, ezért Desabre teljesen megdöbbenve nézett rá, majd köszönetet mondott és azonnal elhagyta a termet.