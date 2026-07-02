foci vb 2026kongói válogatottgyászsébastien desabre
Foci foci vb 2026

Dráma a sajtótájékoztatón: az angolok elleni vereség után tudta meg a kongóiak edzője, hogy meghalt az édesapja

Sebastien Desabre, head coach of Congo, protests during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between England and Congo DR at Atlanta Stadium on July 1, 2026 in Atlanta, United States. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto)
Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Sébastien Desabre gyászol
24.hu
2026. 07. 02. 07:45
Sebastien Desabre, head coach of Congo, protests during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between England and Congo DR at Atlanta Stadium on July 1, 2026 in Atlanta, United States. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto)
Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Sébastien Desabre gyászol
A Kongói Demokratikus Köztársaság labdarúgó-válogatottjának edzője, Sébastien Desabre váratlanul értesült édesapja haláláról.

A 49 éves francia szakember az angolok elleni 2-1-es vereséget követően szomorúan, mégis büszkén nyilatkozott, hiszen csapata a 75. percig vezetett az európai rivális ellen, ám a hajrában Harry Kane klasszisa és duplája eldöntötte a továbbjutást.

Csalódottak vagyunk, mert hittünk a győzelemben. Jó meccset játszottunk, de a végén a világ egyik legjobb játékosa két gólt lőtt ellenünk. Kár. Gratulálnom kell a játékosoknak azért, amit mutattak. Sok tapasztalatot szereztek az ilyen csapatok ellen

– nyilatkozta Desabre, aki történelmet írt, hiszen a kongóiak az ő irányítása alatt szerezték meg első vb-góljukat és –győzelmüket.

 

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A sajtótájékoztató azonban váratlan véget ért, az afrikaiak sajtófőnöke ugyanis közölte:

Szeretnénk tudatni veletek, hogy az edző elvesztette az édesapját. Részvétünket fejezzük ki.

A francia menedzser arckifejezése a semlegesből a teljes döbbenetbe váltott át, mélyen megrendült és láthatóan felzaklatott a hír, ezért Desabre teljesen megdöbbenve nézett rá, majd köszönetet mondott és azonnal elhagyta a termet.

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