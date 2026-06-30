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„Ahogy kiestünk, az pusztító” – a német legenda elvesztett karakterről beszél a vb-kiesés után

foci vb 2026 németország kiesett jürgen klismann
Jewel SAMAD / AFP
24.hu
2026. 06. 30. 12:57
foci vb 2026 németország kiesett jürgen klismann
Jewel SAMAD / AFP
A német válogatott volt szövetségi kapitánya, Jürgen Klinsmann éles kritikával illette hazája csapatát, amely sorozatban harmadszor is korán búcsúzott a labdarúgó-világbajnokságtól.

A németek a hétfői játéknapon 1-1-es rendes játékidő és hosszabbítás után 11-esekkel estek ki Paraguayjal szemben a 32 között.

Ahogy ma kiestünk, az pusztító, egy szégyen, amire senki, de senki nem számított

– mondta Klinsmann az ESPN-nek, hozzátéve, hogy ez a kudarc óriási gödörbe lökte Németországot.

„Felülről lefelé mindent meg kell kérdőjelezni, meg kell vitatni, és ennek nyilvánvalóan lesznek következményei” – fogalmazott a 61 éves szakember, aki játékosként világ- és Európa-bajnok volt, 108 szereplése során 47 gólt szerzett a válogatottban, amelyet 2004 és 2006 között szövetségi kapitányként is irányított.

A csapat elvesztette a karakterét

Szerinte a mostani csapat nem volt elég energikus, nem volt elég döntésképes, nem volt elég agresszív a nagyon erős paraguayi együttes ellen, amelyről tudták, hogy kemény rivális lesz. Arra kérdésre, hogy a kudarc mennyiben Julian Nagelsmann szövetségi kapitány hibája, Klinsmann azt mondta: „Ez mindenki felelőssége az edzői stábtól a szövetségen át minden játékosig, akit behívtak a 26-os keretbe. Mindenki része ennek a katasztrófának. Ez a csapat egyértelműen elveszítette a karakterét”.

Nagelsmann nyilatkozatát itt, a nemzetközi sajtóvisszhangot itt, a kihagyott tizenegyesek okozta kellemetlen német rekordot itt találja. Paraguayban mindeközben az elnök rendkívüli munkaszüneti napot rendelt el.

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