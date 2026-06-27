A karaktergyilkos edző, aki a vébén magának ártotta a legtöbbet

Marcelo Bielsa elvileg visszavonul, és ezzel kapcsolatban kettős érzésünk lehet, egyrészt, hogy éppen idejében, másrészt, nem kellett volna-e korábban. Bielsa, akinek nagysága sokkal többek számára maradhatott volna titokban, ha Pep Guardiola nem teszi kisebb-nagyobb rendszerességgel közkinccsé iránta való nagyrabecsülését, utolsó küldetésén minden eddiginél látványosabban bukott meg.

Az általa irányított Uruguay válogatottja kiesett a világbajnokság csoportkörében, ráadásul egy olyan kvartettből nem tudott továbblépni, amelyből a Zöld-foki Köztársaság igen.