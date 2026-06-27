soóúúportlabdarúgásfoci vb 20262026-os fifa-világbajnokság
Foci foci vb 2026

A karaktergyilkos edző, aki a vébén magának ártotta a legtöbbet

Marcelo Bielsa
Takuya Matsumoto / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP
Marcelo Bielsa felsült az uruguayi válogatottal.
admin Egri Viktor
2026. 06. 27. 20:22
Marcelo Bielsa
Takuya Matsumoto / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP
Marcelo Bielsa felsült az uruguayi válogatottal.
Ha valamit nem tudtunk eddig Marcelo Bielsáról, az nem az volt, hogy hűtőládán szeret ülni meccsközben, vagy hogy szívesen megy bele konfliktusokba a sajtóval, hanem az, hogy karaktergyilkosságokat is vállal.

Marcelo Bielsa elvileg visszavonul, és ezzel kapcsolatban kettős érzésünk lehet, egyrészt, hogy éppen idejében, másrészt, nem kellett volna-e korábban. Bielsa, akinek nagysága sokkal többek számára maradhatott volna titokban, ha Pep Guardiola nem teszi kisebb-nagyobb rendszerességgel közkinccsé iránta való nagyrabecsülését, utolsó küldetésén minden eddiginél látványosabban bukott meg.

Az általa irányított Uruguay válogatottja kiesett a világbajnokság csoportkörében, ráadásul egy olyan kvartettből nem tudott továbblépni, amelyből a Zöld-foki Köztársaság igen.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk?
a folytatáshoz!
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Futball-vb: kikből gyúrjuk össze a tökéletes szövetségi kapitányt?

Friss

Népszerű

Összes
bluetooth hangszóró teszt melyik a legjobb kallsup soundcore earfun xiaomi
Meglepően jó a 2500 forintos hangszóró – de gyorsan kiderül, miért kerül a többi tízszer ennyibe
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik